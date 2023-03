Atucha I: San Juan y varias zonas del país sin luz por un problema en el sistema eléctrico

miércoles, 1 de marzo de 2023 17:12

En horas de la tarde de este miércoles y en medio de una ola de calor, un apagón sorprendió a San Juan y también a gran parte del país.

"Ha habido un colapso total en Cuyo (San Juan, San Luis y Mendoza), y parte de Córdoba. No sabemos más. Creemos que ha habido una falla aguas arriba de Córdoba porque sino esa provincia no hubiese salido. Esto significa que no es un vínculo del centro del país con Cuyo, sino que es un problema más amplio", confirmaron voceros de Energía San Juan a Diario La Provincia SJ.

Por su parte, desde la Secretaría de Energía de la Nación aseguraron a TN que "se registraron varias fallas en el sistema interconectado. Hay una falla de frecuencia que expulsa a una parte de la generación. Este centro, que es Atucha I, salió como se dice en esta jerga, del sistema y también lo hizo Central Puerto".

Nota en desarrollo.