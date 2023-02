Tragedia en el canal: insisten en que está prohibido bañarse en San Juan y que la velocidad del agua es "trampa mortal"

martes, 7 de febrero de 2023 13:50

La muerte de dos hermanos en el cauce de un canal de regadío no sólo enlutó a La Bebida, sino que trajo nuevamente a escena la necesidad de concientizar sobre la prohibición de bañarse en esos cursos de agua.

Desde Hidráulica, su directora Guadalupe López lamentó el deceso de los adolescentes, de apellido Lobos, y destacó que los canales no son seguros para usar como natatorios. "Los canales son riesgosos para bañarse y sabemos que, con las altas temperaturas, las personas lo ven como una opción para refrescarnos pero en realidad son peligrosos. No están diseñados para bañarse, la velocidad del agua y su estructura hacen que se termine con estas consecuencias tan lamentables: perder la vida en el agua. Esto es muy doloroso para los sanjuaninos".

Señaló que el canal en el que se ahogaron los menores, "es uno de los tres principales que tenemos y tiene un volumen de agua muy elevado y con muy altas velocidades del paso del agua. En este sentido, uno puede ver que, en superficie, el agua parece circular más lento pero el curso en la profundidad es más rápida. Por eso, si alguien se mete al canal, se resbala y el agua se lo lleva. En el canal Céspedes hay un caudal de 9 a 10 metros cúbicos por segundo".

López detalló que los canales están impermeabilizados y por eso, si alguien es arrastrado por el agua no se puede sostener de ningún lado y al ser profundos, son una trampa mortal. "Una de las maniobras de los bañistas es provocar obstrucciones que puedan calmar las velocidades y así sumergirse. Pero eso no quita el peligro; está latente ya que esas barreras ceden por la fuerza del agua. Insistimos en que los canales no son aptos para bañarse. Hemos tenido varios episodios trágicos y necesitamos que las familias hablen sobre este tema para que haya una real percepción del peligro", sentenció.