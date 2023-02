Camino a la FNS: "Chicha" y el sueño de "comunicar lo nuestro" a través del hilado artesanal

martes, 7 de febrero de 2023 14:39

Con el proyecto “Comunicar lo nuestro”, Graciela "Chicha" Álvarez se consagró como la representante de Angaco en el programa Forjar Caminos, de la Fiesta Nacional del Sol. Entusiasmada por el cambio de escenario, de la tranquilidad del trabajo en su casa a interactuar con los sanjuaninos para difundir su propuesta, sabe que el propósito bien lo vale. Quiere tener un salón amplio para enseñar a hilar y tejer al telar, con técnicas artesanales, con todos los insumos y elementos necesarios para recibir a sus alumnos.

"Es mi gran anhelo. Quiero difundir todo el proceso que hago con la lana de oveja, desde el principio hasta el producto terminado, con tintes naturales. Todo es usando plantas y "yuyos"; todo como lo hacían generaciones anteriores", señala a Diario La Provincia SJ. "Chicha", como la conocen en su departamento, explica con hablar comprometido que aprendió las técnicas de una tía y también, en capacitaciones que realizó. Y hace una confesión: "mi mamá también sabía pero yo, cuando era adolescente, no presté atención" y es eso lo que no quiere que ocurra en su comunidad. Valorando un saber que se pasa de generación en generación, quiere hacer su aporte para que su labor "no se pierda".

Chicha en la presentación de la Noche Federal de la FNS. Compartió detalles de su proyecto.

"Aprendí todo sobre el hilado y sobre tintes, en capacitaciones. Para dar color uso desde yerba mate, la mora, la chilca, el retortuño y.... podría enumerar muchas más. A mí, me gusta todo lo que hago; todo el proceso. Esto es para mí un hobby y a la vez, una fuente de trabajo", asegura con una sonrisa y convicción y destaca que en esa labor la ayuda su familia en tareas que incluyen pesar la lana, tensar y trabajar el teñido, por ejemplo.

Chicha, enamorada así de su labor, enseña a "quien quiera aprender; hay muchos jóvenes que quieren saber. Me buscan y me dicen: "¿Chicha, cómo puedo aprender?" y les digo que coordinemos y les doy clases. No tengo problema en enseñarles porque así como compartieron conmigo el saber, quiero que otros aprendan también".

Confiesa que es los aprendices deben saber algo de antemano: hilar requiere de paciencia. "Tanto el manejo del huso como de la rueca llevan técnica, tiempo y proceso", dijo.

En esta etapa en Forjar Caminos, Graciela está agradecida por el apoyo del Municipio de Angaco y de las referentes de Forjar Caminos que "me guiaron porque esto es nuevo para mí. Me han ayudado mucho".

Ahora, asegura que disfruta del proceso y de difundir su proyecto. "Ojalá pueda lograr tener el salón; en eso invertiría el premio y así, enseñaría a todo el que quiera aprender. Sería realmente hermoso. Quiero que la gente sepa que yo puedo enseñarles todo lo que sé y puedan valorar cada trabajo artesanal que uno hace; eso es lo más importante".