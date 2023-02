Incendios forestales incontrolables: avanza en San Juan un "Plan de Manejo del Fuego"

lunes, 6 de febrero de 2023 08:03

En el 2022, dos incendios forestales de grandes envergaduras azotaron a San Juan. Uno tuvo como escenario el Parque Sarmiento y el otro a las sierras de Valle Fértil. Ambos fueron definidos como "históricos" por la envergadura que alcanzaron y el daño que causaron. A partir de esto, desde Ambiente de la provincia comenzaron a trabajar en el desarrollo de un Plan de Manejo del Fuego para evitar que estos se vuelvan a provocar con estas dimensiones.

Desde Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia informaron que están realizando una intervención activa del hombre para mantener los senderos que sirven de cortafuegos. Estos despliegues en terreno permiten evitar que el fuego avance en el caso que se produzcan incendios que se proyectan de grandes dimensiones.

"Empezamos a trabajar en el Plan de Manejo del Fuego. En esto está detectar ciertas técnicas de manejo para evitar futuros incendios. La idea es implementar estrategias que si se dan incendios tengamos todo afinado para que no se salga de control", señaló Andrés Ortega, responsable de dicha Área, a Diario La Provincia SJ.

Las áreas protegidas no tenían planes de manejo anteriormente salvo la Reserva de San Guillermo. En zonas como Pedernal, Valle Fértil, la Ciénaga, Don Carmelo en Ullum, Manatiales en la cordillera ya se está avanzando en estos planes y la idea es detectar qué recursos son importantes mantener en lo ambiental. A su vez, ver qué actividades se pueden realizar y cuales no como una manera de organizar y tener una conciencia ambiental.

"Valle Fértil fue la primera área protegida en la provincia en 1981, son 800 mil hectáreas y es la más grande de San Juan. Además tiene un núcleo urbano que en San Agustín, Chucuma, Astica, Las Tumanas. Estas 800 mil hectáreas tocan parte de Angaco y Caucete con parte de Vallecito como área protegida. La idea de los planes de manejo es que las comunidades sepan que están dentro de un área protegida y empiecen a cuidar", explicó Ortega.

"Que sea un área natural protegida no significa que no se pueda tocar sino que es un espacio geográfico que es necesario cuidar. Ahí viene el Plan de Manejo con una zonificación donde se detecta qué es lo más importante de preservar y qué es intangible, no se puede tocar, y cuáles conservar, que se puedan mantener y no agotemos para que estén disponibles a futuro", agregó.

Además de trabajar en las sendas para que funcionen como cortafuegos, se trabaja en la educación ya que hay un "tema cultural" que está en la sociedad y que es prender fuego para "eliminar las malezas" y renovar los pastos para cabras, vacas y equinos.

"El tema es que los antepasados hacían estas prácticas desde hace más de 200 años pero esto se ha ido modificando, y ahora el fuego se sale de control en Valle Fértil. Hay un problema cultural con respecto al fuego. Hemos tratado de llegar a los puesteros y explicarles que no solo ponen en riesgo los recursos sino sus propias vidas, las casas y matan animales. No es una buena técnica sino que deben abocarse a otras técnicas como potreros de reserva para que se sectorice el animal y alimente y no esté libre para que consuma todo lo que está en su camino", apuntó.

La idea es ir trabajando para que la gente cambie las prácticas y evitar que se prenda fuego en las sierras. El incendio de septiembre pasado fue el más grande y es por ello que los Planes de Manejos están encaminados para contenerlos. Algunos de esos planes están más avanzados que otros. La idea es darlos a conocer e implementar.