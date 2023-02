Con un gran marco de público, las motos fueron el puntapié inicial en el Safari Tras Las Sierras

sábado, 4 de febrero de 2023 21:16

Este sábado, con un número importante de competidores, el Safari Tras las Sierras en su edición XXX, inició formalmente con la clasificación de las motos. La jornada arrancó temprano en el "Coqui Quintana", circuito que se encuentra a la vera del Río Valle Fértil.

Las motos chinas fueron las encargadas de levantar el telón de un espectáculo que no defraudó, ya que los pilotos no se guardaron nada a pesar que lo de hoy solo fue el aperitivo de la verdadera carrera.

Foto: Municipalidad de Valle Fértil

Entre la plantilla de competidores hay nombres de jerarquia, Pablo Nielsen, Ex Campeón Sanjuanino de Enduro, Ariel Navarro, quien ya ganó el Safari y también participó de los Six Days y en el Campeonato Mundial de Enduro, Martín Carrizo, ex Campeón Riojano de Enduro, categoría Junior, entre otros pilotos de gran desempeño.

Foto: Municipalidad de Valle Fértil

La clasificación, la cual será sumatoria para mañana es la siguiente:

MASTER

1- Nielsen Pablo

2- Melo Fernando

3- Martinazzo Pablo

PROMO

1- Perin Franco

2- Paredes David

3- Sidasme Leonardo

EXPERTOS

1- Lopez Antonio

2- Navarro Ariel

3- Vila Matías

PRINCIPIANTE

1- Sandovar Guillermo

2- Collado José

3- Plana Mauricio

CUATRI LIBRE

1- Quiroga Javier

2- Rodriguez Andres

3- Moya Raul

CUATRI 250 CHINO

1- Moreno Maximiliano

2- Ibazet Matías

CUATRI 200 CHINO

1- Quiroga Carlos

2- Riofrio Cesar

3- Chávez Daniel

NUEVA GENERACION

1- Lopez Antonio

2- Lopez Antonio

3- Pasquiali Mariano

250 PREMIUN

1- Lopez Francisco

2- Mafezzini Fernando

3- Robledo Fernando

250 CHINA

1- Esterlion Luis

250 CHINA

1- Morales Alejandro

2- Cortes Dario

3- Valdez Victor

200 CHINA

1- Vega Gabriel

2- Atampiz Alan

3- Rosales Jonathan

150 CHINA

1- Solis Emanuel

2- Gomez Luis

3- Paredes Braian

110 LIBRE

1- Davighi Lucas

2- Rivero Mario

3- Casivar Elias

110 SEMI

1- Elizondo Fabian

2- Vega Rafael

3- Cortes Hector

CUATRI KID

1- Moreno Valentino

2- Rato Benjamin

3- Solis Thiago

MOTO KID

1- Santos Joaquin

2 Ferreira Valentino

3- Ramos Jorge

Fuente: Municipalidad de Valle Fértil