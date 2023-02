Tristeza en Calingasta: murió Estiven, el escultor que dio vida al "Paseo de los Enamorados"

domingo, 26 de febrero de 2023 12:37

Humilde, talentoso y luchador. Estiven Fernández era un joven escultor muy querido en Calingasta y su arte quedó inmortalizado en el Paseo de los Enamorados, en la conocida calle barrealina. Este domingo, y tras una vida peleándole a la adversidad, falleció y hay conmoción en el departamento.

"Pude sobreponerme a los obstáculos y Dios me dio un don. Gracias a él, pude hacer (obras) en la calle Los Enamorados. Me motiva trabajar la madera", contó en una entrevista hace poco más de un año en radio Calingasta. Estiven trabajó tallando la madera de árboles secos y lo que quedó de ejemplares que fueron quitados de la calle. Incluso, marcó el corazón de uno de los ejemplares, cuyo tronco quedó en pie. Un imponente tótem con un corazón es la figura más importante, ubicada en la intersección entre calles Los Enamorados y Las Heras.

Un tótem realizado por Estiven está en el frente de la delegación Barreal del municipio.

Estiven viajaba a tratarse a la ciudad de San Juan, entre una a dos veces por mes, por una patología respiratoria compleja. Eso lo llevaba a depender de oxígeno. Luego de crisis en su salud, salía siempre adelante. Con campañas solidarias, la comunidad apoyó a su familia: "no me van a alcanzar los años para agradecerles. Me ayudaron a salir adelante y lucho por ellos; yo amo a mi pueblo Calingasta", dijo en la entrevista.

En el medio, su gran dolor fue que para poder costear su tratamiento, había tenido que vender sus herramientas de trabajo. "Y yo no puedo pasar rabias; se me sube la presión. Pero quiero decirles a los sanjuaninos que si están enfermos, que la luchen; que no todo está perdido", contó con humildad.

El 2021 fue difícil para Estiven ya que estuvo internado por su cuadro de salud y recibió el 2022 con un sueño: "tener mi propia casa y que me puedan ayudar con los remedios. También, me gustaría tener mi proyecto de carpintería, con la ayuda del gobernador". Lamentablemente, un año más tarde, el departamento lo despide.