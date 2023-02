Tras denuncias, IPV se enfoca en recuperar las casas abandonadas en barrios de San Juan

viernes, 24 de febrero de 2023 00:00

En barrios de IPV de distintas antigüedades, vecinos denunciaron que hay al menos una casa inhabitada que, además, en ocasiones es blanco de vandalismo. Tras denunciar el hecho, el organismo pone en marcha un proceso para verificar si cabe la posibilidad de recuperarla o no, para ser entregada a una familia que la necesite. En ello, tratarán de enfocar esfuerzos en este año.

"Si bien no tenemos un equipo que sale a los barrios a detectar exclusivamente irregularidades, sí se actúa en base a denuncias. Nos preocupa resolver la situación de casas que no fueron habitadas, las abandonadas y aquellas vandalizadas. Son un caso complejo, al igual que las revocaciones de adjudicaciones", señaló a Diario La Provincia SJ, el director de IPV, Marcelo Yornet.

Destacó que "recibimos denuncias y se tiene que verificar si no se trata de casas que ya fueron pagadas totalmente, en el caso de barrios más antiguos. De lo contrario, la casa sigue siendo del Estado; le pertenece hasta que se concreta el proceso de escrituración si corresponde y se paga el inmueble". Y remarcó que, muchas veces, "como sucede con las casas que son alquiladas o prestadas, los vecinos creen que al denunciar irregularidades, tienen chance de que la casa sea adjudicada a ellos pero no es así. La denuncia es parte de un acto ético y responsable de un ciudadano pero no les da acceso directo a la llave de la vivienda".

Para Yornet, la problemática de las casas de IPV en estado de abandono tiene que ver, entre los motivos probables, con el antiguo mecanismo de sorteos. "Es importante el arraigo en un departamento para las familias por trabajo, por escuelas de sus hijos, entre otros motivos. Cuando se les entregaba casa en un lugar que no les resultaba conveniente, optaban por no mudarse", dijo.

Sobre el destino de las viviendas recuperadas del abandono, señaló que van a cubrir casos especiales "que siempre tenemos, ya que recibimos los pedidos del Ministerio de Desarrollo Humano así como de Salud Pública. Se entregan a pacientes trasplantados, con enfermedades complejas o víctimas de violencia de género o situaciones de vulnerabilidad. A medida que recuperamos viviendas, las vamos entregando".