María del Cielo y Agustina, las dos bellezas que brillarán en un carruaje del Carrusel del Sol

Son simpáticas y están cargadas de sueños. Ambas se consagraron en la Fiesta de la Tradición y ahora tendrán el honor de ser una de las pocas chicas que brillen en el Carrusel del Sol arriba de un carruaje. Se trata de María del Cielo Cáceres Tapia y Agustina Espejo, paisana primera y segunda respectivamente, consagradas en noviembre pasado.

"Fue la primera vez que me presenté y mi familia me animó. Representar a Jáchal con su cultura y su gente, porque el departamento es muy rico en historia, es lo que me animó. Mi familia me apoyó mucho para presentarme", comenzó expresando María a Diario La Provincia SJ.

El padre de la joven es colombiano y su madre jachallera. Su hermano mayor vive en Colombia mientras que el menor con ella y su madre en Jáchal. Más allá de las distancias, su familia es unida y la apoyan todo el tiempo. "Me apoyan a la distancia pero siempre presente", destacó la paisana que estudia para ser profesora de Nivel Primario y "apuesta al departamento".

"Es muy inesperado, todavía no caigo, todavía es muy reciente. Estoy feliz", destacó Cielo al momento de pensar en la posibilidad que tendrá de lucirse en un carruaje.

Por su parte, Agustina Espejo también vive este momento con mucha intensidad. Ella estudia también la carrera de profesora de Nivel Primario y trabaja además en una farmacia y como niñera. "Hacía años que quería presentarme pero nunca me animé hasta que dije esta vez me animo. Me super sorprendió, nunca esperé ganar", recordó sobre aquel día que se consagró Paisana Segunda.

"No lo podía creer y fue mucha emoción. Nunca creí que podía ganar pero ahora se que se puede, con valentía. Ahora me animé y resulté ganadora", subrayó destacando la posibilidad que tendrá este viernes de ir en el carruaje de Jáchal.

"Es muy lindo porque llamamos más la atención y podemos hablar mucho de nuestro departamento. La gente se acerca a preguntar y les contamos de nuestro departamento. Eso nos encanta", subrayó.

Por primera vez, el Carrusel del Sol no contará con embajadoras ni reinas en sus carruajes como parte del nuevo perfil que tiene la fiesta. Sin embargo el espíritu de cada carruaje se mantendrá con la identidad que le de cada departamento.

El Carrusel será desde las 21 horas y se dispondrá en el corsódromo del ingreso al predio Costanera. Habrá 12 mil lugares para ver el show sentados.