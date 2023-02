Empleados bancarios de San Juan y el resto del país comenzaron el paro por 24 horas

jueves, 23 de febrero de 2023 09:28

Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria (AB) realizan hoy un paro de actividades por 24 horas a nivel nacional, en reclamo de aumento de salarios y para que "el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores", informaron voceros gremiales a nivel nacional.

En San Juan, las entidades adhirieron a la medida de fuerza que está vigente durante todo el jueves. Según se conoció, varias personas llegaron a algunas de las sucursales bancarias, algunas de ellas desconociendo del paro, sorprendiéndose con no poder realizar los trámites que tenían previstos. En tanto que desde Banco San Juan señalaron que la entidad mantiene puertas abiertas, siendo respetuosos de la acción gremial.

En las fachadas de algunas de las sucursales bancarias de la provincia, se exhibieron carteles con la inscripción: "PARO NACIONAL. Aumento salarial digno. No al impuesto al trabajo".

En la jornada, tanto en San Juan como en el resto del país, cada sección de la AB "adoptará la particularidad que considere conveniente", es decir si el paro se desarrolla "con o sin movilización".

En ese marco, explicaron además que la medida de fuerza de hoy se desarrollará "en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar, más unidos que nunca para hacer sentir nuestro justo reclamo".

El pasado jueves, fue el propio Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- quien anunció el paro, luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo.

En ese marco, Palazzo advirtió que si el sector empresario "no hace caso al reclamo de los trabajadores, el gremio se reunirá para intensificar las medidas" de fuerza. "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar", remarcó Palazzo.