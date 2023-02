La desesperación de una mamá sanjuanina: le robaron una tablet con las fotos de su hija fallecida

miércoles, 22 de febrero de 2023 13:03

Alegre, soñadora y una incansable luchadora. Así era Rocío Aguirre, la sanjuanina de 18 años que luchaba con toda su fuerza contra la leucemia pero falleció el 8 de enero de 2020, en Buenos Aires y a la espera de un trasplante de médula, cuyo donante era su hermano. Un desgarrador episodio entristece hoy a su familia: delincuentes robaron una tablet con fotos y recuerdos de la joven y su mamá pidió desesperadamente que se la devuelvan. Su mensaje se viralizó en las últimas horas en redes sociales.

"Ay hija, cómo explicar lo que siento en este momento si una vez más me destrozaron el corazón. Hoy robaron tu tablet, ese regalo tan preciado, y tan lleno de tí. Me robaron tus fotos y videos que guardaba de manera tal que te sentía viva y muy cerca mío, un golpe más y muy doloroso. Que alguien por hacer daño, me está matando en vida", relató en redes sociales, Rosana González junto a un flyer con la foto de Rocío.

"Por favor a quien entró a mi casa y se llevó la tablet junto con mi mochila, le pido encarecidamente y con el corazón en la mano que me devuelva la tablet, es el único recuerdo de mi hija viva. Lo demás no interesa, los papeles se pueden volver hacer. Pero las fotos y videos de mi hija, no. Hija mía te amo, intercede ante quien se llevó tu tablet y llega a lo profundo de su ser para que la devuelva", cerró su sensible mensaje.

Quien pueda aportar datos puede comunicarse al perfil de Facebook de Rosana