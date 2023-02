Es hija única, sus padres fallecieron e inició una rifa para solventar los gastos y poder recibirse de abogada

jueves, 2 de febrero de 2023 16:10

En poco tiempo la vida le dio duros golpes, en el 2021 perdió a su madre por una enfermedad y al año siguiente tuvo que soportar el fallecimiento de su padre. Fueron momentos que la marcaron para siempre, y que la impulsaron para seguir adelante, a pesar del enorme dolor que esto le provocó. Romina Echelini García, la joven es hija única, y necesita de la ayuda de todos para poder recibirse de abogada en los próximos meses.

La joven inició una rifa solidaria con el objetivo de solventar los gastos de su carrera, ya que necesita recaudar 93mil pesos para el próximo 13 de febrero y de esta manera poder recibirse en agosto de este año. La rifa se sorteará el próximo 10 de febrero y cuenta con una variedad de premios. El costo del número es de mil pesos.

“En el 2021 me tendría que haber graduado, solamente me quedaban 3 materias y estaba haciendo la Práctica Profesional. En mayo mi mamá se enferma gravemente y decidí cuidarla, pero sin abandonar la carrera, perdí la práctica porque ella falleció”, sostuvo la Romina a Diario La Provincia SJ.

La joven estudia en la Universidad Siglo 21 y destacó que con la pérdida de su madre todo se hizo más dura, ya que quedaron en una situación económica compleja. Por el momento, no pudo continuar con sus estudios y tuvo que ejercer como profesora particular de Derecho para poder tener un ingreso, pero no le alcanzaba para cubrir los gastos de la universidad.

En el 2022 hizo un curso de Mandataria del Automotor para solventar los gastos. Luego, en febrero fallece su mejor amigo y en mayo del año pasado queda internado en terapia intensiva su padre y falleció en junio. “En menos de un año perdí a toda mi familia, desde ahí quedé completamente devastada y sola. Porque mi familia vive lejos, no tenía nadie que me auxiliara. Decidí terminar el curso de mandataria y en agosto del año pasado logró retomar la carrera de Abogacía y terminar las 3 materias que me quedaban junto con la Práctica Profesional”, explicó.

La joven nació en Rio Negro, y su padre era oriundo de Buenos Aires y su mamá era sanjuanina. A los 3 meses llegó a la provincia. “Todas las personas que conocieron a mis padres saben que me criaron muy bien, fueron excelentes padres. Quiero devolverles todo lo que hicieron por mí”, destacó.

Le queda la tesis y un examen integrador final, que consta de 5 materias para poder graduarse. “Tenía unos ahorros, pero cuando hablé con la universidad me dijeron que era 93 mil pesos por terminar la carrera. Es muchísimo, porque me solvento sola”, subrayó. La joven orientada por una amiga fue que decidió lanzar una rifa para recaudar fondos que le ayuden a concluir esa etapa.

Cuando publicó la rifa la mayoría de las personas conocían su realidad y tienen en claro que no fue por falta de ganas que no terminó sus estudios sino por los golpes por los que tuvo que atravesar en poco tiempo. “La idea de a rifa es poder pedirle a la gente que me ayude a terminar esta carrera. Me siento como que les debo algo a mis papás, quedé con esa deuda pendiente de hacerlos sentir orgullosos. También, es una meta personal que quiero alcanzar ya que poder ser abogada es algo que siempre soñé”, comentó.

Vale destacar que, la joven inició sus estudios en la Universidad Nacional de San Juan, pero tuvo que cambiarse a la Siglo 21 porque una materia le impidió avanzar en el cursado.

Romina comentó que al menos quiere cubrir con la rifa la mitad del dinero que le piden y poder ver como hace luego, para cubrir el resto. “Me piden que hasta el 13 de febrero abone, sino pago después se sigue incrementando”, subrayó. En caso de no pagarlo ahora tendrá que hacerlo en agosto para recién graduarse el año que viene. “Es seguir perdiendo tiempo, tengo 31 años, ya no puede seguir esperando más para graduarme. Necesito encontrar un camino que me ayude a sostenerme, porque fueron muchos golpes”, sentenció.

En el poco tiempo que publicó los números logró vender varios, alrededor de 30. “Estoy muy agradecida con la gente, y en el momento en el que vaya a pagar voy a mostrarles a todos que lo logramos todos juntos”, describió.

Echelini aseguró que no sabe cómo hace para seguir de pie, pero se encontró con muchas personas que le dieron una mano comprando números. “La verdad que me sorprendió la generosidad de las personas, espero vender todos los números que más pueda y poder graduarme”, concluyó.

Para colaborar: proyectograduacion (Alias) 2645847924 (Contacto)