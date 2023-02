Se retomó el proyecto de remodelación del Súper: conservará un gran patio de comidas

domingo, 19 de febrero de 2023 22:18

Un centro comercial con la "historia del Súper" pero con una estructura nueva. Así es el ambicioso plan que ya está en marcha nuevamente, después de dos años frenado por la pandemia, y que implica refuncionalizar el mercado de calle General Acha entre Santa Fe y Córdoba, en Capital. El edificio, que se inauguró en 1962, será modificado para que cuente con una estructura de locales comerciales en la planta baja y departamentos habitables en las plantas superiores.

Si bien todo el Súper tiene diferentes dueños, hasta el año pasado estaba concentrado en su mayoría en las manos de Miguel Gómez y Manuel "Manolo" Fernández quien a fines del 2022 le compró la parte a los dueños de Antonio Gómez y se convirtió en propietario mayoritario del lugar. A partir de esto, Manolo decidió encarar con fuerza las mejoras para que los clientes puedan contar con el mejor servicio.

"Se ha vuelto a retomar el proyecto. Son tres años para remodelación completa con cocheras y patio gastronómico grande, amplio y moderno pero con la misma historia del súper", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ subrayando que todo el plan tiene una proyección de trabajo estimado en 36 meses para luego empezar con la obra en sí.

"Para hacer la remodelación tiene que haber un título perfecto y para eso acompaña la municipalidad y los organismos. Debe tener su proyecto y final de obra. Ahora se está con todo lo que es habilitaciones para el proyecto de remodelación con planeamiento. Es un plano nuevo y debe aprobarse todo lo nuevo porque va a llevar un sótano para estacionamiento de todos los vehículos. La inversión es grande, muy ambiciosa", agregó.

El terreno donde está actualmente el Súper es de 9 mil a 11 mil metros cuadrados. Lo que figura como principal en el proyecto (lo que debería construirse más rápido) es la planta comercial ubicada en la planta baja con la cochera. La empresa que está al frente de este proyecto es Sabino Pignatari. Ésta está a cargo de todos los estudios y habilitaciones.

"Eso lleva un tiempo y no es de la noche a la mañana. Hasta que no estén todos los proyectos aprobados no se puede empezar", aclaró Manolo.

El proyecto sigue considerando el estilo de "bodegón" del lugar con las opciones gastronómicas que hoy se ofrecen, o sea paellas y toda la variedad de pescados y platos vinculados a los frutos del mar.

Hasta que llegue el momento de cambiar la estructura edilicia, Manolo junto con los otros propietarios minoritarios decidió empezar a hacer arreglos en el edificio actual del Súper. Para ello empezó con el pintado y la mejora en los sanitarios.

"El cambio es de a poco. Al ser el nuevo adquiriente del otro comedor he hecho las mejoras necesarias para que siga funcionando bien", destacó subrayando que "la situación sigue dura, los aumentos con la inflación a nadie le resulta muy cómodo. Es un año complicado para progresar y hay que mantenerse. La crisis es un poco larga".