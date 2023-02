"Es el cierre de un ciclo": las embajadoras del Sol esperan con emoción sus despedidas de la FNS

domingo, 19 de febrero de 2023 17:28

El 2020 quedó marcado en la memoria y el corazón de Lucía Ponce y Ana Paula Anzor, no por la pandemia sino por levantar en alto una de las consagraciones que más desean muchas sanjuaninas: ser embajadoras de San Juan. El 29 de febrero de aquel año, tras un primer empate técnico, se consagraron primera y segunda embajadoras del Sol. A tres años de aquella fecha, las emociones vuelven a erizarles la piel y hacer que el corazón lata más fuerte que nunca.

Es que ambas volverán a portar la banda y las distinciones que adquirieron aquel día como representantes de la provincia. Lo harán en lo que será la despedida de esta consagración dentro de la Fiesta Nacional del Sol y los sentimientos no los pueden contener.

"Es una mezcla de emociones. Era algo que deseábamos por momentos pero es la despedida de un mandato. También con mucha ansiedad porque quiero vivir esto. Es el cierre de un ciclo que se tenía que dar en este 2023", comenzó expresando Lucia Ponce a Diario La Provincia SJ.

Por su parte, Ana Paula vive lo mismo pero desde Carlos Paz, donde trabaja como bailarina en "Somos bien Argentinos": "estoy con un poco de nostalgia, un poco ansiosa, con muchos nervios porque no estoy en San Juan. Se me han hecho un poco difícil estas últimas semanas porque se venía acercando la Fiesta del Sol y no tenía novedades".

Y las novedades llegaron. Es que ambas fueron confirmadas para tener una participación especial en la noche del sábado que viene, en el contexto del show final de despedida de la edición 2023. En ese contexto, ambas le hablarán al público y se espera que las emociones se generen no sólo en ella sino en los sanjuaninos.

"Hace un par de semanas nos avisaron que teníamos que hacer una despedida dentro del espectáculo final y ya me entraron los nervios, la ansiedad. Tengo un poco de nostalgia, ganas de estar allá. A mi se me hizo un poco difícil por las distancias. Siempre viví la Fiesta desde diferentes lugares, desde hace muchos años, como bailarina y no solo como embajadora", agregó Anzor quien además en esta edición 2023 tendrá la posibilidad de bailar en la presentación de Soledad Pastorutti, en la primera noche, con el sanjuanino Sergio 'Colo' Zalazar, Campeón Nacional de Malambo.

Esta vez no habrá entrega de banda, como ocurrió años anteriores, porque desde la organización decidieron no dar continuidad al certamen. En su lugar llegó Forjar Caminos, un programa que busca premiar los proyectos más destacados de los distintos departamentos de San Juan.

Es por eso que la banda y las distinciones de los collares y anillos se convertirán en una pertenencia muy preciada para Lucía Ponce y Ana Paula Anzor.

Dos años atravesados por la pandemia y sin Fiesta Nacional del Sol

Llevar la representación de San Juan fue para Lucía uno de los regalos más preciados que le dio la vida. A pesar de que estos años estuvieron atravesados por la pandemia, los recuerdos siempre son muy gratos.

"Han sido tres años atípicos. Primero el tema de la pandemia me hizo crear actividades nuevas y eso fue llevándonos a tener un mandato diferente que las chicas anteriores, por la situación de pandemia. Al principio participamos en la Vendimia y la Fiesta de la Guitarra pero luego empezó la pandemia y tuvimos que regresar a San Juan sin poder disfrutar de la fiesta. De ahí en más tuvimos el cierre total", recordó Lucía.

Para no perder la presencia como embajadora, durante esos años se mantuvo siempre activa participando en centros de jubilados y compartiendo tiempo con ellos. Además ella siguió desarrollando proyectos con escritura baile y participó de la creación de juegos de ajedrez inclusivo.

"Fue muy lindo porque se vio que el mensaje que llevábamos y transmitíamos llegó al corazón de los presentes. El objetivo fue transmitir mensaje y me llevo todo en el corazón", destacó Ponce.

Por su parte, Ana Paula Anzor decidió tatuarse el sol en su cuerpo para mantener vivo el recuerdo de la fiesta para toda la vida. Este domingo en la noche, tras la función en Carlos Paz, viajará rumbo a San Juan para estar en la jornada de inauguración de la Fiesta Nacional del Sol. Luego tendrá su presentación en el escenario con Soledad Pastorutti.

"Hace unos días, me tatué el Sol de la fiesta que es un símbolo que significa mucho para mi. No sólo fui embajadora sino que en la fiesta tuve mi primer trabajo como bailarina. Quería llevarla en la piel", destacó Anzor quien confesó que ahora está "feliz, contenta y con nostalgia pero también con muchos nervios".

"Estos días estuve hablando con mucha gente de acá que no conoce la fiesta y se me pone la piel crespita. Pasamos un proceso hermoso, aprendimos mucho. Había sido paisana nacional y sentía que venía cumpliendo como embajadora. No me lo esperaba y la sensación de estar parada en ese escenario, y que me nombraran segunda embajadora... significaba muchas cosas", agregó.

Por último Anzor destacó que le "gusta mucho el cambio" que hoy atraviesa la Fiesta Nacional del Sol porque "es parte de la identidad de la fiesta y que no es igual que ninguna". "Creo que si vuelve debe ser en este rol, como el de las mujeres que están en Forjar Caminos. Me encantaría que otra chica, otra mujer pueda sentir lo que yo sentí", finalizó.