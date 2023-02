Nació en Congo, es seminarista y desde hace un año misiona en San Juan

sábado, 18 de febrero de 2023 16:44

No todo el mundo tiene la dicha de encontrar su vocación, el objetivo de su vida. Sin embargo, el joven Johannes María Masumbuko Bahombwa tuvo la suerte de hacerlo desde adolescente y es precisamente esa pasión particular la que lo llevó a vivir en San Juan hace más de un año.

Se trata de uno de los seminaristas que está integrado en la comunidad de Don Bosco y tiene una historia muy particular ya que proviene de la República Democrática del Congo. Está en la provincia como parte de su misionado salesiano.

“Nací en Fizi, soy el menor de 12 hermanos (4 varones y 8 mujeres). Soy la única persona en mi familia que tuvo esta idea de ser religioso, mis hermanos y hermanas están todos casados, cada uno tiene sus propios hijos. Recién terminada la secundaria, a los pocos meses entré al seminario, y de ahí estudié filosofía”, contó en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La elección de servir a Dios

Su lengua materna es el francés pero ama los idiomas, tiene un inglés fluido, en su estancia en la provincia ha aprendido español, pero también conoce el italiano y habla “un poquito” de portugués. Sin dudas, su gran secreto es que le encanta hablar con la gente y no tiene miedo de cometer errores al hacerlo. Eso le ha servido mucho en su carrera pastoral.

Para su vocación sintió "una llamada muy especial": "apenas salí de la niñez, nunca había pensado en ser religioso algún día. Tenía muchos planes para mí. Soñaba con ser médico, juez y reportero, poeta. Sin embargo, en el bachillerato (secundario) comencé a sentir este llamado y comencé a madurar esta idea, este deseo. Fui a ver a un sacerdote para compartir mi vida futura. Él era salesiano y me animó. Siempre recuerdo una cosa que me repetía el cura: Johannes, veo que eres famoso aquí en la escuela, te gusta la poesía, el teatro y a todos les gustan tus poemas, tus compañeros son un orgullo para ti. Chicos como tú, están listos para dejar sus actividades diarias, sus proyectos para seguir a Jesucristo”.

Pero no fue una decisión sencilla, ya que en su cultura lo usual es formar una familia y dejar descendencia. “Creo que he decepcionado a mucha gente, especialmente a mis hermanos y hermanas ya que en mi cultura algunos dicen que morir sin tener hijos es pecado. Pero estas son creencias falsas. Mi familia no pudo detenerme porque ya era un adulto decidiendo sobre mi vida. Mi hermana mayor nunca estuvo de acuerdo con la opinión de volverme religioso. Ella me dijo que iba a querer tener hijos algún día. Mi papá fue el único que me animó si de verdad sentía el llamado a esta vida, pero se preguntaba si sería capaz de vivir sin una mujer”, explicó.

Misionero en San Juan

Fue así como este dibujante y poeta terminó eligiendo una vida alternativa al servicio del Señor y el camino lo llevó a miles de kilómetros de su hogar. “Estoy aquí hace un año. El paso que estoy en el Colegio Don Bosco San Juan se llama: formación práctica, y se realiza durante dos años. Así que este 2023 es mi último año aquí si nada cambia y si Dios quiere”.

El tiempo limitado se debe a que forma parte de los salesianos y por lo tanto es misionero. Así como llegó a San Juan, el próximo año se tendrá que ir a una nueva provincia, dentro de Argentina. “No pedí venir a Argentina, pero había dado mi disponibilidad para trabajar fuera de mi país. En nuestra congregación tenemos dos tipos de misioneros los que están disponibles para trabajar adentro de su país y los que lo hacen afuera”, aclaró.

Si bien le encanta haber llegado a esta provincia, hay algo a lo que todavía no se acostumbra. “Me gustan los argentinos pero el clima no me cae bien. Odio el viento Zonda. Hace mucho calor y mucho frío. En Congo el clima no es muy cálido ni muy frío. En mi país no hay verano, invierno, primavera y otoño. Llueve mucho pero no hace calor”.

Luego destacó que el espíritu salesiano lo dio Don Bosco: "Don Bosco, era un sacerdote italiano y fundador de la Sociedad de San Francisco de Sales o Congregación Salesiana. Amaba mucho a la juventud y el Papa Pablo VI lo proclamó Padre y Maestro de la Juventud. Nació el 16 de agosto de 1815 y murió el 31 de enero de 1888. Por eso, todos los años celebramos a este gran santo. El objetivo del torneo no es solo la preparación para este gran evento de la muerte de nuestro fundador que celebraremos este martes sino también compartir la alegría con los niños, el mismo Don Bosco dijo: ´me basta que seas joven para quererte mucho´. En Congo están haciendo lo mismo”.