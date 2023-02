Una nueva vida para Milton: la OSP cubrirá la cirugía para frenar un tumor que amenaza su pierna

jueves, 16 de febrero de 2023 14:29

Milton Liquitay tiene 10 años y afronta con entereza días de mucho dolor físico, pero a la espera de algo que aguardaban con esperanza en su familia. Finalmente, la Obra Social Provincia cubrirá el 100% de la cirugía que necesita para tratar un cuadro complejo que amenaza una de sus piernas. Le diagnosticaron condroblastoma y tumor de célula gigante en el fémur y por el avance de la enfermedad deben operarlo cuanto antes. La OSP se hará cargo del procedimiento en su totalidad y con ello, se descomprimió una situación que preocupaba a la familia del niño jachallero: si no era así, tenían que reunir un millón y medio de pesos en el menor tiempo posible.

Analía Luna, mamá de Milton, contó a Diario La Provincia SJ que, tras gestiones ante la OSP, recibió la resolución que confirmó la cobertura y que la cirugía podrá realizarse en San Juan, antes de fin de mes. "Si Dios quiere, esa es la fecha probable de la cirugía. Lo que debimos afrontar fueron gastos relacionados al traslado del hueso (la cirugía que incluye un injerto óseo, que debe ser traído a San Juan desde un banco en otra provincia), como un seguro. Fueron importantes pero pudimos hacerlo gracias al apoyo de la gente, que tanto nos ayudó".

Milton ya se realizó los estudios prequirúrgicos y la familia consiguió los dadores de sangre que le solicitaron. "Actualmente, está con mucho dolor; sobre todo en las noches. Anímicamente, lo estamos conteniendo ya que atravesó con mucho estrés en internaciones anteriores, cuando se buscaba diagnosticarlo. Sabe que, tras esta cirugía, va a estar mejor y es la única opción", contó su mamá.

Tras la intervención, Milton estará un mes inmovilizado y luego, encarará su proceso de rehabilitación que será lento y progresivo, con una evaluación médica permamente. Ante ello, y tras campañas solidarias que se organizaron al difundirse el caso en Diario La Provincia SJ, la familia pudo contar con recursos económicos para poder acompañar al pequeño en su internación y estadía en Capital.

"Tengo que agradecerle a muchas personas. Cuando salió la nota en el diario, fue impresionante lo que la gente nos colaboró. Realmente fue una buena noticia que la obra social nos cubriera la cirugía, pero por otro lado, teníamos un montón de gastos, entre ellos los viajes a la ciudad. No llegábamos con nuestro presupuesto y gracias a la ayuda de la gente, pudimos hacerlos. Agradezco a la comunidad de mi localidad La Frontera, que hicieron un bingo y fueron muchas personas a colaborar. A quienes salieron con urnas desde el Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista, a la que pertenezco, y recorrieron el departamento; les damos muchísimas gracias", detalló Analía. Mencionó también que trabajadores del conocido laboratorio de medicamentos Gador, en Buenos Aires, también hicieron una campaña solidaria por Milton, impulsados por un tío del nene.

"Fue hermoso todo lo que han hecho por nosotros; en una situación económica difícil para todos. Han colaborado con mucho amor y nos han dado apoyo emocional, que necesitamos mucho para estar de la mejor manera para acompañar a Milton. Dios nos apoya, me ha demostrado que sí se puede con esta situación y eso les quiero transmitir a papás que pasan por un proceso similar", sentenció.

El caso

Esta situación afectó la vida de la familia Liquitay desde agosto del año pasado. Antes de ello, a Analía le llamó la atención que su hijo menor parecía no tener fuerza en sus piernas, lo que le impedía ser ágil tanto al caminar como al correr.

Desde hace un año y medio, el cuadro empeoró. Milton dejó de andar en bicicleta por dolores en la piernas y practicar deportes, más cuando "se le doblaban las rodillas" sin razón aparente. Esto motivó que su familia hiciera consultas con pediatras y traumatólogos que no encontraban nada anómalo. Incluso estuvo internado un mes en una clínica en Capital y no dieron con el diagnóstico. "Me decían que él se había acostumbrado a andar así que tenía que corregirlo para que se enderezara", recordó la mamá, semanas atrás en diálogo con este diario.

Pero las razones eran otras. "Tiene un tumor óseo que le afecta la cabeza del fémur, que da a la cadera derecha. Ese tumor "le está comiendo" la cabeza del fémur. Desde octubre del año pasado y hasta hace dos semanas atrás, esa masa creció al doble y está tomando parte del cartílago de crecimiento y si avanza, él va a perder su pierna. Es que su pierna, por esa enfermedad, no va a crecer más. Imagínense, tiene sólo 10 años y va a verse afectada su vida en la adolescencia y juventud. No queremos que pierda la pierna", detalló Analía.

Milton es tratado por el traumatólogo infantil Gustavo Herrera y el oncólogo Sebatián Bettera en una clínica capitalina. Puede ser operado en nuestra provincia, afortunadamente.

En tanto, el nene se moviliza con muletas y pone todo su empeño para salir adelante, pese a que necesita calmantes casi de forma permanente. "Los dolores que tiene en la noche, sobre todo, son muy fuertes", resalta su mamá, que se esperanza en que la biopsia de su tumor arrojó que no es maligno. "Pero ahora, es notablemente visible el tumor en su pierna", agregó.