Protección Civil lanzó un alerta por tormentas y viento sur para San Juan

miércoles, 15 de febrero de 2023 17:30

Este miércoles en la tarde, la Dirección de Protección Civil lanzó un alerta ante la espera de la ocurrencia de tormentas aisladas para todo el Valle del Tulum, desde la noche de hoy.

Según informó, el fenómeno estaría acompañado por ráfagas de viento del sector sur, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en periodos cortos de tiempo.

Recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.