Natalicio de Sarmiento: sus cartas de amor y las similitudes con San Martín

miércoles, 15 de febrero de 2023 07:03

Domingo Faustino Sarmiento nació el 14 de febrero de 1811, pero como al día siguiente fue asentado y bautizado, quedó establecido el 15 como la fecha oficial de su natalicio. Fue un hombre trascendente para la construcción de la Argentina que hoy conocemos, pero más allá de su fachada dura de estadista se escondía un tierno y preocupado hermano, padre, abuelo y amante.

Distintos museos y archivos del país conservan los intercambios epistolares que mantenía con su entorno familiar. Sus hermanas, Bienvenida y Procesa, sus nietos Augusto y Eugenia Belín y por supuesto su hija Faustina y el amor de su vida Aurelia Vélez figuran entre los remitentes más repetidos.

Tras la muerte de su yerno, Sarmiento ejerció las veces de figura paterna para sus nietos. Gentileza Casa Natal de Sarmiento.

Si bien son conocidas popularmente las "Máximas a Merceditas" que dejó el Gral. José de San Martín a su hija, Sarmiento hacía algo similar transmitiéndole enseñanzas a la suya. "Mi tesis doctoral fue sobre las cartas que le escribió a Faustina durante toda su vida, que son aproximadamente 5.000, de las cuales tomé para analizar solamente 500. Le enseñó preceptos morales que ojalá los padres de ahora fueran como él y les enseñaran como él. Los nietos no tenían padre, porque el esposo de su hija había fallecido muy joven así que Sarmiento tomó el rol de abuelo/padre", contó a Diario La Provincia SJ, el Dr. Juan Mariel Erostarbe.

Sarmiento y su fama de picaflor

Con el correr de los años, el prócer fue adquiriendo una fama de conquistador de mujeres, pero la realidad es que tuvo un solo gran amor y esto también quedó reflejado de su puño y letra. "No fue para nada un picaflor. Él tenía mucho respeto por las mujeres, las admiraba porque había sido criado entre mujeres. De hecho, se hizo cargo económicamente de su madre, doña Paula y de su hija Faustina junto con sus nietos luego de que su marido falleciese a una edad muy temprana. Él defendió a la mujer toda su vida y estuvo rodeado de ellas porque se dio así, no porque fuese un viejo pícaro", agregó el historiador.

Aurelia Vélez Sarsfield, una mujer de espectacularidad intelectual, fue sin dudas su compañera de vida. Ella fue incluso quien se encargó de prepararle la candidatura a la presidencia mientras este se encontraba en Estados Unidos. "El único amor que él realmente tuvo fue el de Aurelia Vélez, con la cual mantuvo una relación durante 40 años. Fue una relación bastante lejana ya que ella vivía en un lugar y él en otro. Él estaba en Estados Unidos, Europa o Paraguay, pero se veían en Buenos Aires. Tenían una relación de inteligencia, cosa que él admiraba plenamente".

Aurelia, hija del legislador, fue el gran amor de su vida. Gentileza Casa Natal de Sarmiento.

Esa relación, que fue mayormente epistolar, duró hasta la muerte del Maestro de América. “Habrá tenido sus deslices como todo el mundo, pero estaba lejos de ser un sátiro. Lo que pasa es que hay muchas personas que se larga a hablar de él porque leyeron un par de libros, cuando él escribió un total de 52 sobre todo tipo de temáticas. La realidad es que admiraba tanto la inteligencia femenina que ya por entonces luchó para que tuviesen acceso a la educación. En San Juan creó el Colegio Santa Rosa de Lima para que además de las labores de bordado (que tenía que incluir para que las familias las mandasen), también les daba herramientas para que se pudieran mover en la sociedad del siglo XIX con libertad y sin depender eternamente de un hombre", sentenció Erostarbe.

En el siguiente link se pueden leer algunas de sus cartas más conocidas: https://casanatalsarmiento.cultura.gob.ar/noticia/de-puno-y-letra-de-sarmiento/?fbclid=IwAR2k8IIg4GHQsdmp5qJ-VwgcuFDIqGq6wpZBrJG3OrfTa_pcFe1Zd30qQ7I

La tumba de sus padres

Una curiosidad poco conocida es que en el Cementerio de la Capital se suele homenajear tanto a doña Paula como a don José Clemente Sarmiento, sus progenitores, pero no hay indicios de que uno de ellos se encuentre allí. "El cartel anuncia que es la tumba de los padres de él, sin embargo, es de la madre y de las hermanas. La realidad es que el cuerpo de su padre se perdió y nunca apareció. El hombre había muerto muchísimos años antes, aproximadamente en 1850 y cuando Sarmiento pagó el mausoleo familiar no lo encontraron para incorporarlo". Procesa y Bienvenida también eran asiduas receptoras de los mensajes de quien fuese el Presidente de los argentinos.

El especialista aseguró que no se perdió con el terremoto como otros tantos. "Antes las cosas no eran como son ahora. En la antigüedad no había cementerios y vaya uno a saber a dónde lo enterraron, ya que se los enterraba a donde se podía".