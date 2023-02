Ley de Oncopediatría: Con nuevas reuniones, padres sanjuaninos buscan la pronta reglamentación

miércoles, 15 de febrero de 2023 21:35

Tras un año de la sanción de la Ley de Oncopediatría, papás sanjuaninos integrantes del grupo "Guerreros por la vida", buscan que se reglamente en la provincia.

Este 15 de febrero, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, expresaron que tuvieron diversas reuniones con autoridades del Gobierno de San Juan y se mantienen expectantes ante las novedades que esperan tener para este 2023.

"Estamos trabajando para la reglamentación, tuvimos reuniones con el Ministro de Gobierno, con el Vicegobernador y con la Ministra de Salud (...) Creemos que es una ley muy importante que viene a cubrir muchas necesidades de niños y adolescentes oncológicos. En el grupo tenemos 200 chicos, pero son alrededor de 400 los que van a controles", explicó Mariela Recabarren, a Diario La Provincia SJ.

La representante indicó que entre los principales puntos que cubre la ley, se encuentra un sector exclusivo de internación para niños oncológicos y la escuela hospitalaria para adolescentes, ya que se encuentra la de primaria, pero no para secundaria.

"Todo el año trabajamos para que se reglamente esta ley, los papás la esperan. Frente a un diagnóstico así que los chicos no eligen, les toca, no sabemos por qué todavía no reglamenta", sostuvo.

El 23 de diciembre, San Juan creó el Programa Provincial de Cuidado Integral de cáncer infantil, que tiene como objeto garantizar el diagnóstico oportuno y un tratamiento completo en el ámbito público y privado, que contemple no solo la cobertura médica, sino que también incluya un abordaje en la alimentación, la contención, la educación, el transporte, el hábitat de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.