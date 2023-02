Fiesta de los Enamorados: una celebración que convirtió a Barreal en la "capital del amor"

martes, 14 de febrero de 2023 13:17

Cada febrero, la localidad calingastina de Barreal se convierte en el epicentro del amor con una celebración que, en 2023, ya cumplió la mayoría de edad. Se trata de la Fiesta de los Enamorados que tuvo su edición 18, el pasado fin de semana, y que a lo largo del tiempo, sólo un año no se realizó (2021 por la pandemia) y en 2023 tuvo una jornada menos, debido a la impresionante y dañina creciente que inundó una importante zona. Sus orígenes de oda al amor y el deseo de perpetuarla como parte de la historia departamental cobran fuerza en esta fecha especial, día de San Valentín.

La celebración surgió de una iniciativa de Luis Eduardo Meglioli, cuando era responsable de Cultura del gobierno provincial y tomando en cuenta que la localidad tenía su "Calle de los Enamorados", cuya denominación se le atribuyó al destacado poeta sanjuanino Jorge Leónidas Escudero.

Geraldo Moroso, quien fue parte inicial del proyecto y además, conductor de la mayoría de las ediciones, recordó a Diario La Provincia SJ que "esto surgió allá por el 2001 o 2002 y en una visita de Luis Eduardo Meglioli planteó que se destacara la calle Los Enamorados, con una fiesta como la que había presenciado en Roma y Verona. Los concejales, entre ellos Miriam Lira, Myriam Herrera y Rubén Rojo, me convocaron para que armáramos el proyecto de la fiesta. Ellos le dieron el impulso legislativo y yo hacía aportes".

Uno de los afiches de la Fiesta, cuando se realizaba en la plaza de Barreal. Alejandro Lerner fue la figura central.

La primera Fiesta buscó ser distintiva desde el inicio y que se realizara sobre la calle Los Enamorados. En ese momento, se ambientó un predio que era de la exfinca Matas y "se invitó los barrealinos que tuvieran sulkys, los pusieran a disposición para trasladar a los turistas desde la plaza Gral. San Martín a la fiesta. Hacían todo un recorrido hasta la calle Los Enamorados". En ese momento, también se buscó que la celebración tuviera su monumento. Fue así que surgió el proyecto de instalar una escultura de Cupido, que estuvo a cargo del artista Rubén Vidal que usó piedras del conocido cerro Colorado.

En las primeras ediciones, se destacó una de las voces argentinas del amor: Paz Martínez y a nivel local, la por entonces ascendente Claudia Pirán. Debido a la logística que implicaba armar escenarios, sector de sanitarios y área para el público y a la quiebra de la empresa a cargo de la finca, sólo se hicieron tres ediciones en ese predio. Luego, se trasladó.

Hubo ediciones afectadas por fenómenos climáticos y que obligaron a adaptarla al polideportivo municipal y después, el gobierno municipal optó por realizarla en la plaza central de Barreal. "La gente no quería que la fiesta se perdiera como ocurrió con la de los cerros Colorados. En la gestión de Robert Garcés, se encara la obra del anfiteatro Cerros Colorados en su ubicación actual. Ese es su escenario hasta ahora", detalló Geraldo.

Una de las voces más reconocidas de Calingasta animó, salvo las primeras ediciones, todas las demás. "Tal como decía el espíritu del proyecto, se buscaba que esta no fuera una Fiesta folclórica más sino que estuviese dedicada al amor. Fue así como se destacó, por ejemplo, la noche de Serenatas", marcó.

Noches cantándole al amor

Una vez fijada la Fiesta de los Enamorados, los viernes eran para la "Noche de Serenata". Un grupo musical partía en "caravana" desde la Villa de Calingasta hasta Barreal y la gente pedía en la radio que le dedicaran canciones. También se incentivaba a recuperar los poemas para hacer recitados en esa recorrida. Una actividad sólo apta para románticos empedernidos y una sorpresa que unió a muchas parejas. Geraldo Moroso y Silvia Álvarez, los animadores de la Noche de Serenatas. Las parejas se dedicaban canciones de amor.

"En la segunda fiesta, la "Noche de Serenata" se hizo en Capital. Empezaba allí y finalizaba el día siguiente en Calingasta; era una forma de promocionar la Fiesta. Tuvimos el apoyo de Luis Eduardo Meglioli con sus gestiones y también apoyaron áreas de Cultura de otros municipios. Pude participar de todas las serenatas y en esa oportunidad pasamos por Chimbas, Rawson, Concepción y finalizábamos en la zona de la Legislatura Provincial", señaló. Entre los serenateros estaba Daniel "Lechuga" García y grupos de mariachis. Los turistas quedaban fascinados con las serenatas que estaban a cargo de artistas sanjuaninos. Todo era en vivo. Fotos: Geraldo Moroso.

Se mantuvieron hasta el 2018 ya que "demandaban mucha logística y se empezaba a las 18 y se terminaba a la madrugada, como a las 4 de la mañana. Las primeras, las guió Jorge Pascual Recabarren y la tercera, el inolvidable Guido Iribarren. En tanto, la cuarta, estuvo Alejandro Laciar y desde allí, estuve yo. Me acompañó Silvia Álvarez, por varias ediciones, después Gitana Jofré". Este año, pero en el escenario, Geraldo trabajó con la locutora local Nancy Aguilera.

Honrar el sentimiento

La Fiesta se concretó el pasado sábado, un día después de una crecida extraordinaria en su caudal, que ingresó desde la ruta que conecta la localidad con El Leoncito y ocasionó inconvenientes, daños y dejó familias damnificadas. En ese contexto, Geraldo optó por resaltar en el escenario cómo la comunidad se solidariza y une ante una adversidad conocida y siempre amenazante. Con esfuerzo, se sale adelante.

"En situaciones así, se honra la vida y Barreal vive tras lo que pasó. Ante todo lo que nos pasó y le pasó a Barreal, la comunidad siempre se levantó. Es significativo, visibilizar todo lo que hace la gente para tratar que no se pierdan valores y tradiciones. Aquello por lo que mucha gente luchó, que no se diluya", marcó.

Señaló además que el público de la Fiesta tiene su característica especial. "Se logra una cercanía con los artistas desde el respeto y la humildad. Incluso, pasan situaciones en las que los turistas como público se sorprenden. Por ejemplo, este año alguien perdió las llaves de su vehículo. Me las acercan y muestro el llavero. Aparece una mujer, que era la dueña, y tras subir al escenario, toma el micrófono para decir: "¡Gracias! ¡Viva Barreal!". Lo dijo con una alegría inmensa. Eso es algo que no debemos perder y que le está faltando a mucha gente", detalló.

Ganó el amor

Con su permanencia y sus adaptaciones, la Fiesta de los Enamorados nunca perdió su esencia y logró el principal desafío: ganarle al tiempo y renovarse. "Siempre tratamos que no se perdiera su identidad: que sobresalga la cultura departamental. Y que la calle de los Enamorados, si bien perdió sus árboles añosos, siga siendo ese ícono que tiene Calingasta. En algún momento, "Chiquito" Escudero reconoció que le habían atribuido ese nombre. Entre las décadas del 40 y del 50 visitaba el departamento, y entre sus encuentros con las familias Rojo y Lozada, veía que en la esquina de Las Heras y Belgrano se reunían las parejas", manifestó. En un importante tramo, la calle Belgrano sólo se conoce por ese nombre.

"Son cosas muy significativas para mí y espero que nuevas generaciones, que mis hijos y nietos , pongan en valor que personas del departamento trabajaron por la fiesta. Además, que hubo familias que nacieron tras frecuentar la calle de los Enamorados o en los callejones de Barreal", sentenció Geraldo.

Lo importante de ser agradecido

A lo largo de las ediciones, Geraldo Moroso pudo interactuar con cantantes y bandas nacionales que eran convocados para la Fiesta. Entre ellos, mantiene un recuerdo de Alejandro Lerner. Actuó en la plaza Gral. San Martín y tuvo un gesto especial con el conductor, después que lo presentó. Lerner en la Fiesta de los Enamorados.

"Me agarró la mano y me dijo: "muchísimas gracias. Sentí que lo has hecho con tanto cariño, con tanto amor y con el corazón" Se detuvo para decirme eso", contó Geraldo, que tiene una extensa trayectoria en radio en Calingasta y hoy por hoy, referente de Radio Manantial.

Con respecto a la edición de este año, resaltó el trato cálido de Francisco Benitez (ganador de La Voz Argentina 2021) y Coty Sorokin. "Agradecieron todo lo que dijimos de ellos en el escenario. Es de destacar sus gestos frente a nuestro trabajo y en su actitud con el público. Salen del mundo de artistas y les sale la humanidad: Se mostraron muy humanos ante nuestra gente, que es cariñosa y demostrativa, siempre desde el respeto", mencionó.