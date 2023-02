Ella sanjuanina, él peruano: se conocieron por Messenger en la adolescencia y ahora se casaron

martes, 14 de febrero de 2023 07:10

Este martes se celebra en todo el mundo el Día de San Valentín, época especial en la que se festeja al amor. Si bien es un sentimiento ampliamente descripto por todo tipo de artistas, son todas definiciones subjetivas, propias de cada persona y que incluso puede ir cambiando con el tiempo y la madurez. Antonela Cúnsulo y Jesús Muñoz son una prueba de esto.

Ella es sanjuanina y él es peruano; se conocieron cuando eran adolescentes a través de las redes de ese momento y pese a que estaban seguros de estar enamorados, tuvieron que dejar su relación por los impedimentos de la distancia y sus edades. Años después, volvieron a retomar contacto y él decidió dejar todo para venir a San Juan y conquistarla. Hoy celebran el Día de los Enamorados casados y con Marco, el fruto de su unión.

Ellos son Jesús Muñoz y Antonela Cúnsulo, los protagonistas de esta historia de amor sin fronteras.

Pese a que sus primeros contactos fueron hace dos décadas atrás, cuando el internet era un lujo que había solo en algunos hogares y del que muchos disfrutaban gracias a los "cibers", se conocieron a través de Messenger. "Todo comenzó cuando ambos teníamos quince años. Una de mis compañeras tenía internet en su casa y se conectó a una página que se llamaba "Latinchat". Era una página con personas de toda Latinoamérica y ahí conoció a Jesús, con el que se empezó a contactar ya de forma privada por Messenger. Un día ella le mandó una foto en la que aparecía yo y le pidió mi mail (para poder usar esta red, se agregaba a las personas a través de su mail)", recordó Antonela en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Amor de redes sociales

Si bien al principio buscaba solo amistad, algo más surgió entre ambos. "Me empezó a gustar, pero cada uno estaba en la suya, además de que vivíamos muy lejos. Él me contaba de una chica y yo también le contaba, pero cuando esas relaciones se terminaron, decidimos ponernos de novios. Pero éramos adolescentes y lógicamente necesitábamos la compañía del otro, así que estuvimos poco tiempo porque ni siquiera podíamos viajar ya que en ese entonces la mayoría de edad era a los 21 años. Ni sus papás ni los míos iban a permitir esa situación. Nos queríamos, nos gustábamos, teníamos mucho en común pero tuvimos que dejarnos ir".

Pasaron años sin hablarse, pero Jesús seguía pendiente de los pasos de su amor de la adolescencia gracias a las redes sociales.

En ese entonces ella encontró una primera forma de amor. "Me enamoré desde un principio. Me dije que era la persona perfecta para mí, pero en el momento menos indicado". A partir de entonces, cada uno se centró en sus estudios. Años después, ella cumplió el sueño de viajar a Italia y Jesús, quien la seguía "stalkeando" en sus redes sociales (ya existía el Facebook) y sabiendo el logro que significaba para ella esta travesía, volvió a escribirle para felicitarla.

"Del Facebook pasamos al WhatsApp y pese a que ambos habíamos tenido relaciones largas en el medio, ya estábamos solos de nuevo. Teníamos 23 años, yo estudiaba y él ya trabajaba en un banco. Volvimos a hablar pero se nos hacía imposible viajar, sobre todo porque no le daban vacaciones", explicó Anto. Casi volvieron a separarse, pero en ese momento él decidió algo que transformaría sus vidas para siempre: renunció al banco y con la plata que tenía sacó un pasaje con destino a San Juan para conocerla de una vez por todas.

Amor en primera persona

"Fue una locura, porque a pesar de que ya teníamos 24 años, en realidad dejó su trabajo por una mujer a la que no conocía. Desde los 15 años habíamos pasado horas, noches enteras hablando, pero nunca nos habíamos visto. Fui con mi mejor amigo hasta Mendoza a buscarlo, pero con mucho miedo, temblaba toda. Él también estaba nervioso porque viajaba solo y a un lugar que no conocía. Cuando nos vimos y nos abrazamos fue raro porque físicamente era un desconocido, pero me hizo un chiste interno entre nosotros me relajé", rememoró.

Fue así como a mediados del 2013, Jesús llegó para conocer al amor de su vida y a su familia política, y se regresó a su país con la promesa de que la visita sería devuelta meses después. "En noviembre de ese año, pese a que mis papás no estaban muy de acuerdo, con la promesa de estar contándoles cada paso que daba, viajé y conocí a la familia de Jesús. Viajé de sorpresa, fueron sus papás los que me buscaron por el aeropuerto y me abrazaron como si me conociesen de siempre. Cuando él llegó de trabajar yo lo estaba esperando en su casa". En el 2014 Antonela viaja a Perú para sorprender a Jesús.

A los pocos meses, él dejó toda su vida y se instaló en un departamento cerca de la casa de Antonela. Volvió a estudiar para transformarse en asistente técnico contable y encontró trabajo mientras ella finalizaba sus estudios. En el 2014 falleció su papá y fue su propia madre quien lo instó a que se quedara en la Argentina si sentía que aquí podía cumplir sus sueños. Con este mandato, el 31 de julio del 2016, con la bendición de ambas familias, los novios anunciaron su compromiso.

Amor para toda la vida

El 16 de septiembre del 2017 contrajeron matrimonio en San Juan y ella se mudó al departamento de él para comenzar su hogar. Igualmente, tuvieron dos celebraciones ya que a las pocas semanas repitieron el evento en Perú, para poder celebrar junto a todos los seres queridos del novio. En el 2017 formalizaron su amor en San Juan y a los pocos meses hicieron lo mismo en Perú.

Apenas habían pasado tres meses desde el primer "sí quiero" cuando se enteraron de que había alguien más que quería formar parte de su familia. "Todo fue muy lindo y muy loco. Marco, mi hijo, ya tiene cuatro años. Valoro mucho lo que hizo Jesús de arriesgarse a dejar su vida como la conocía. Todos los días agradezco muchísimo por mi familia". A comienzos del 2018 descubrieron que su familia se iba a agrandar.

Ahora, con la madurez de una esposa y madre, ve al amor de otra manera. "Todos los días elegirte, para mí, eso es amor. Es algo que cambió cuando nos casamos. El enamoramiento es una cosa y el amor es otra. Realmente siento que nos enamoramos cuando a pesar de todo lo malo, lo volvés a elegir cada día", sentenció.