Gino Valentini, el viajero nómade que se enamoró de San Juan y mostró sus "maravillas" en YouTube

Gino Valentini hizo del viajar un modo de vida. Es más, se define como "viajero nómade y amante del turismo nacional" y en su plan de conocer Argentina, regresó a San Juan para descubrir Calingasta, Iglesia y Jáchal. Estuvo en promedio, una semana en cada destino y sus experiencias las mostró en videos que subió a su canal de YouTube: Gino Valentini en moto por Argentina, donde recibió comentarios que resaltaron su modo de ver nuestra provincia.

En diálogo con Diario La Provincia SJ compartió cómo se sintió en San Juan y lo que lo maravilló de nuestra provincia, en la que ya había estado dos veces. La primera, llegó fugazmente a la Ciudad de San Juan y otra vez, tras recorrer la Cuesta de Huaco y el Valle de la Luna, siguió su recorrido. Pero ahora, con viajes en los que no se pone un límite de tiempo, regresó la provincia para detenerse en los departamentos alejados.

Tras estar en San Rafael y otras localidades mendocinas, arribó a San Juan. "Tenía varias referencias y esta es una provincia preciosa, pero hasta hace no mucho tiempo, no tenía una fuerte promoción. De hecho, muchos amigos, tras ver mis videos, me han llamado sorprendidos por lo que veían. San Juan es mucho más que Difunta Correa y el Valle de la Luna. Hoy por hoy, con el auge de las redes sociales, mucha gente busca información sobre destinos. En el caso de mis seguidores, me han contactado para comentarme que fueron a conocer ciertos lugares porque se los recomendé y eso me llena de orgullo. Entienden el esfuerzo que hago por amor a mi tierra y mi patria. Me encantaría que toda la gente conozca Argentina y en mis viajes, me encuentro con muchos extranjeros que valoran nuestra tierra, costumbres y paisajes, a veces mucho más que lo que hacemos nosotros mismos", contó Gino.

En Calingasta, acampó en el camping municipal de Tamberías y quedó maravillado: "por suerte me quedé allí, resultó ser un lugar fantástico que no tenía registrado. No había escuchado nunca de Tamberías y me encontré con un pueblo lleno de historias, de gente maravillosa y fue un placer haber llegado a esa localidad. Me encantó cómo están trabajando allí, haciendo un circuito histórico, refaccionando museos. Es maravilloso el lugar, cómo reciben al turista; es espectacular".

Desde esa base, salió a recorrer el departamento y llegó a Barreal que "me sorprendió por su desarrollo turístico. Es realmente precioso Barreal: Pampa del Leoncito es una cosa de locos; el Parque Nacional El Leoncito fue imponente". Gino resaltó sobre la Pampa que "estar parado allí y saber que allí fue un lago y ahora quedó esa superficie tan particular... es realmente muy loco. Cuando visito lugares así, trato de remontarme al pasado; cómo fue en otra época".

Como anécdota, el viajero resaltó algo que calificó como "sorprendente": se encontró con dos pumas en el Parque El Leoncito. Fue cuando llegó a la cascada El Rincón. "Bajo allí porque hacía mucho calor y al subir, cuando me dirigía adonde estaba estacionada la moto, los ví. Fue algo increíble, no daba crédito a lo que veía. Encima, verlos cerca de un lugar donde circula la gente. Por suerte, los alcancé a filmar un poco. Les comenté a los guías del Observatorio y me dijeron que diera aviso a los guardaparques para que activaran un protocolo. Era algo inesperado para mí".

A Gino le impactó que en Calingasta "estuve metido entre la Cordillera y la Precordillera; algo que se distingue claramente, a diferencia de otros lugares como Mendoza".

Tras esa semana allí por la Ruta 149 se fue a Iglesia: "es un departamento precioso: estuve en Las Flores, Rodeo donde acampé, Tudcum y la histórica Capilla de Achango. También estuve en Cuesta del Viento y por su dique. Son lugares muy lindos". Y se refirió a la gente: "No deja de sorprenderme la calidad y la calidez, que encuentro; muy lejos de lo que se muestra en los noticieros. Esta es la verdadera Argentina", resaltó. Y agregó: "siempre tratan de ayudar y hacer el bien".

Nuevamente, tras una semana allí, se fue por la Ruta 150 hasta Jáchal. "La segunda vez que pasé por San Juan había estado allí, venía de Chilecito pero sólo estuve en la estación de servicio. Pero ahora, fue distinto".

Tenía que hacer un trámite, fue al Correo y al encontrarse con una pareja, Gino los definió como "una oficina de información turística. Fueron fantásticos. Luego pasé por la oficina de Turismo y me atendieron de maravilla también. Lo mismo me pasó en la estación de servicio; en una frutería y en un restaurante. Me dije: "por lo menos una semana, me tengo que quedar acá". En Jáchal lo pasé muy bien porque todo lo que viví me gustó: lugares como Agua Negra, los molinos harineros, Huaco, la ciudad en sí y su ritmo. Jáchal me fascinó y colmó todas las expectativas".

Alma de viajero

"Llevo 4 años viajando como nómade, es decir sin un lugar para volver. Siempre me gustó viajar y tuve aventuras como mochilero y también en moto. Desde hace 4 años recorro el país para conocer lugares, gente y disfrutar las maravillas que tenemos. Y aprovecho las redes sociales para compartirlo con los usuarios que les gusta lo que hago", relató a este diario. Es que Gino tiene un canal de YouTube en el que comparte videos de su viajes, hace un relato de los destinos, comparte datos útiles y hasta incluye historias del lugar y de vida.

"Si bien al principio no sabía mucho sobre cómo se manejan las redes, siempre me gustó grabar los lugares por los que paso y después, ese material quedaba ahí. Entonces, entre que quedara en discos rígidos y pendrives, qué mejor que subirlo al canal de YouTube y que muchas personas puedan verlos. Quedan ordenados cronológicamente y la gente se empezó a enganchar con lo que hago. Hay mucho público joven pero también más mayor porque yo no hago un blog personal sino con el perfil turístico: cómo llegar, las rutas y los paisajes. Hago lo que me gustaría encontrar a mí", relató.

Gino, en una pausa de su viaje en la ruta, edita y graba su relato de lo que vivió en su destino, con datos precisos y detalles que atrapan. "Lo hago con amor y con respeto al lugar que visito y al público que está mirando. Cada video de 15 minutos que subo a YouTube, en realidad se basa en grabaciones de una hora", acotó.

En una reflexión, dijo que que para él "viajar y el contacto con la naturaleza para mí es absolutamente sanador. No tengo registro de haberme resfriado en 6 o 7 años, por ejemplo. El contacto con el Sol y la naturaleza es sanador. Viajar nos iguala, nos pone a todos en las mismas condiciones; sobre todo como lo hago yo. Hay mucha gente que le gusta acampar o andar en motorhome, bicicleta o andar como mochilero por ejemplo, y nos vamos encontrando y somos iguales. La vida es tan corta y a veces, hay gente que actúa como si fueran inmortales y se aferran a lo material. No se dan cuenta que todo lo que se acumule, al final del camino se convierte en una mochila que nadie se puede llevar. Sólo nos llevaremos lo que vivamos".

Lo que más lo sorprendió

"La Cuesta de Huaco es uno de los lugares más lindos; es impresionante. Lo confirmé al pasar por segunda vez y puedo decir que es uno de los más lindos de Argentina. Antes lo hice de Norte a Sur y ahora, en sentido contrario y es absolutamente hermoso".