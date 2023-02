Es changarín, se le quemó la casa con todo adentro y necesita ayuda para volver a levantarla

miércoles, 1 de febrero de 2023 08:46

Pedro Córdoba es un hombre de 56 años que toda su vida se ha dedica al trabajo de campo. De hecho, vivía en una casa precaria ubicada justo en el límite entre Angaco y San Martín y trabaja medio tiempo en las cosechas. Hace diez días su mundo se vino abajo cuando un incendio consumió su vivienda y se llevó con él todas sus posesiones.

"No tengo cómo comunicarme con él porque ni siquiera tiene celular. Su cargador se quemó en el incendio y no hemos conseguido otro. Así que si quiero hablar con él tengo que ir hasta la casa de su vecino en la que se está quedando", explicó su hermana Norma en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Es que claro, cuando uno suele leer que alguien "perdió todo", a veces no alcanza a imaginar hasta dónde llega ese "todo" y en el caso de Pedro, literalmente se quedó con lo puesto. "Él está separado de su mujer y tiene dos hijas grandes ya. El sábado había salido para juntarse con sus amigos y alrededor de la una de la mañana le avisaron que su casa se estaba incendiando. Cuando llegó, ya no quedaba nada por salvar", agregó la mujer.

En la imagen se pueden ver los esqueletos de las que eran sus sillas y algunos vestigios de la que era su casa.

En su momento, el parte de Comisaría 20º destacó que el fuego consumió la vivienda, de material crudo y caña. Aunque personal de Bomberos llegó al lugar, las pérdidas fueron totales y según comentaron a la familia, lo más probable es que se haya producido debido a un cortocircuito.

Volver a empezar

Tras esos momentos de desesperación, un vecino se compadeció de su situación y le extendió una mano. "Hace mucho que vivía ahí. Era una casita precaria, de caña, a la orilla de un canal, que había construido otro hombre y que cuando se desocupó se la prestaron. Ahora le dijeron que puede seguir viviendo ahí si la reconstruye, pero no tiene los medios para hacerlo. Por eso se está quedando con un vecino que lo ayudó".

Su hogar estaba ubicado por calle Victoria, justo en el límite entre Angaco y San Martín y hasta el momento no ha recibido colaboraciones de nadie. "Sinceramente, no tiene cómo empezar de nuevo. Lo ideal sería conseguir palos, o cualquier cosa que le permita levantarse una piecita, aunque sea eso para que tenga a dónde estar. Eso es lo primordial, pero no le quedó ni una silla, menos una cama. Toda la ayuda que le puedan dar le viene bien”, sentenció Norma.

Para colaborar, comunicarse con Norma Córdoba al 2645423828.