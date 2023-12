Valentina, la sanjuanina que se animó al desafío y juntará por primera vez más de 300 perros salchichas

sábado, 9 de diciembre de 2023 09:06

Si algo tiene Valentina Martín es entusiasmo y muchas pero muchas ganas de que todo salga como lo tiene planeado. La joven tiene 24 años y es administradora de empresa. Trabaja con su familia pero su amor por los perros salchichas la llevó a encarar un desafío que la llena de adrenalina por estas horas.

Junto a su amiga Micaela Díaz se metió en el mundo mascotero y organizó un "Salchi-Encuentro", un encuentro de perros salchicha que tendrá como escenario el Parque de Mayo. La iniciativa nació casi como un juego y hoy tomó tal dimensión que ella apostó a que tome un perfil más solidario.

"El fanatismo por los animales me nació por Tristan cuando me tocó el desafío de empezar a cuidarlo. Mi amiga Micaela tiene que hacer guardias de 24 horas y cuando fuimos a comprarlo a Mendoza me dijo que tenía que ayudarla a cuidarlo y sí. De ahí me nació el amor por la raza hasta que compré la mía, Bela", comenzó expresando a Diario La Provincia SJ.

Pero ¿quién es Valeria?. La joven viene de una familia en la que los perros son "perrihijos". Tiene un hermano mellizo, Lucas, y otro hermano, Mariano. Cuando Valentina dio el paso de tener un perro, fue después de que pudo superar la pérdida de su mascota hace 9 años. Cuando tenía 15 años, le robaron su perrita Caniche y el dolor la llevó a no buscar más otro animal. Al menos así lo decidieron todos en su casa... hasta ahora.

Ella es licenciada en administración, recibida hace un año, y trabaja en una empresa familiar además de ser docente de Andacollo en Chimbas como su madre. "A mi papá le encantan los animales. Cuando llevo a Tristan a casa, lo abraza y lo besa. Y cuando llevé a Bela se muere de amor", reconoce entre risas la joven oriunda de Chimbas.

Tristan es el perro salchicha Arlequín de su amiga Micaela mientras que Bela es su propio animalito de la especie Isabella. "Bella es muy chiquita, no juega mucho, no llora, te deja dormir en las noches", reconoció entre risas a lo que luego agregó: "Tristán es tranquilo. Parece que no mata ni una mosca pero tiene otro extremo. Se porta mal, es rebelde y siempre piensa que estás jugando con él y no obedece".

A su perrita la define como "muy pasiva" y al salchicha de su amiga, al que quiere como propio también, lo considera "muy inteligente y a veces se hace el vivo".

"Con la mamá de Tristán veíamos tantos animales en el parque, habían muchos perros salchichas. Nos gusta ir a las ferias del parque y al ver tantos, dijimos 'cómo no hacer un salchi-encuentro' que es tan usado en otros países", destacó sobre aquel día que nació la iniciativa.

El salchi-encuentro nació sin las expectativas de que se hiciera tan grande pero cada día se fueron sumando más interesados. Lleva un par de semanas de organización y para ello crearon una página y grupo de whatsapp con la que mantienen un fluido contacto con la gente. Además de disfrutar de un encuentro muy entretenido, se pidió a los "salchi papás" que realicen una donación ya sea de alimentos balanceados, ropita y comederos para refugios de animales.

El objetivo es colaborar con la ONG de animales y todo lo recaudado será donado y distribuido para las proteccionistas, como una forma de darle una mano a tantos perros callejeros que atraviesan hoy difíciles situaciones.

Quienes quieran participar pueden acercarse este sábado a las 18 horas al Parque de Mayo u obtener info, al 264-5137884.-