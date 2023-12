Magaláctica, la joven sanjuanina que busca llegar a nuevas generaciones con sus letras y voz

sábado, 9 de diciembre de 2023 17:30

Hace dos años pasó por La Voz Argentina y eligió integrar el team de Ricardo Montaner. Su paso por el programa de Telefe le dio la oportunidad de ser escuchada y llegar a más oídos en San Juan y el país, y por eso cuando le tocó bajarse de ese escenario, continuó con su carrera en medio de un compromiso que siente que la atraviesa.

Hablamos de Magalí Aciar, conocida artísticamente como Magaláctica, una joven sanjuanina que escribe sobre las luchas de las mujeres y que sin abandonar ese aspecto, actualmente trabaja en fusiones con música y estilos que se están escuchando, en la grabación de canciones propias y de videos. Entusiasmada por el camino que se le presenta, admite que ya alcanzó lo que buscaba, pero confía en lo que puede llegar a venir.

"Todas mis canciones surgen a partir de dos acordes de ukelele y es muy loco cómo en el proceso de preproducción hacen que las canciones sucedan, temas que tienen los instrumentos y la participación de los chicos de mi banda. Siempre empieza siendo una canción estilo punk y después de eso le vamos buscando una identidad. Tanto en la primera versión de la canción que yo compongo hasta la versión final está la misma identidad", comenzó contando Maga a Diario La Provincia SJ.

Actualmente, la producción final de sus canciones rondan entre el pop, el rock y tienen también un poco de trap, ya que además de cantar también rockea, mucho.

"Es un poco eso, música urbana, actual, tiene mucha influencia pop y lo mejor de todo es que todos los músicos de la banda escuchamos música diferente y tenemos estilos distintos, eso hace que las canciones, si bien se parecen entre sí, tengan cada una una identidad", sostuvo.

Extrovertida y confiada arriba del escenario, Magaláctica transmite mucho más que sólo música y letras bonitas. Logra contar historias de lucha, fortaleza y superación, e insiste en un mensaje claro. Por ello admite que haber sido participante del big show de Telefe le dio visibilidad, pero resalta en que su trabajo propio la ayudó a llegar a donde está ahora.

"La Voz Argentina me dio una experiencia re copada, fue un camino difícil de transitar, pero muy divertido al mismo tiempo, pero esa es una experiencia que se lleva Magalí. Como Magaláctica mi carrera es otra, si bien me animé a salir de donde estaba, me sentí muy expuesta como Magalí porque Magaláctica es un personaje el que muchas veces me refugio y me siento muy contenida, y generalmente no salgo de ahí", expresó.

Y agregó: "Todos los logros musicales están siendo por mi, por mi familia, mis amigos y mi banda y la gente que me sigue todos los días, que me ve laburar y me apoya".

"Escribo canciones que hablan de las pibas y lo que es el patriarcado y que me conozcan en las redes y esa viralización del comienzo por La Voz me hizo ganar mucha gente que sí le interesaba lo que hago y eso fue hermoso. En redes siempre busco aprovechar la interacción con la gente para difundir mi música", continuó.

En ese aspecto, revela que su creencia es que todos los que componen y hacen música propia tienen el mismo objetivo, de llegarle a la gente con acordes y palabras propias, y que no sean sólo melodías que quedan sonando en el viento y nada más. "Creo que lo a que a mi me sale de la boca por lo menos a una o dos personas les llega al corazón", dijo.

Bajo esa visión es que continua haciendo música y subiéndose a los escenarios que conquista en San Juan y el país. "Tengo la suerte de que a lo largo de mi carrera se me acercó gente y me dijo 'Todavía me se tus canciones' o de 'Limón verde' o 'nunca me voy a olvidar de cómo me sentí la primera vez que escuché Perdón yo o No estamos tan ritas' que son canciones mías. Por eso, siento que a lo que yo quería llegar ya lo tengo, en todo lo que venga, si es más viral, si el piso del escenario es más grande, si conozco mayores artistas o se va haciendo una carrera con más peso, serán cosas que quiero lograr, pero lo que realmente quería ya lo tengo, haber llegado a una o dos personas", finalizó.