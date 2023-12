Vivió duros momentos y ahora busca ayudar a otros sanjuaninos a través del neuroentrenamiento

viernes, 8 de diciembre de 2023 11:45

Sabrina Cerdera es una sanjuanina que a lo largo de su vida sufrió duros y difíciles momentos que logró superar de la mano de las neurociencias. A su temprana edad, cuando era tan sólo una niña, sufrió abuso y posteriormente trastornos alimenticios, y ya en un matrimonio, fue víctima de violencia.

Madre de 4 hijos, Sabrina decidió dar un giro a su vida y ser ella la protagonista del cambio, por lo que buscó estudiar inteligencia emocional, neurociencias y ahora Neurosicoeducadora. Con una amplia trayectoria recorrida, el próximo 17 de diciembre volverá a su San Juan natal para brindar un show en el Teatro Sarmiento, que promete ser transformador en la vida de los asistentes. Al respecto, la oradora dialogó con Diario La Provincia y adelantó detalles del show con el que buscará trabajar "de cerca" con el público.

"Todo esto nació por una necesidad personal, en la búsqueda de herramientas que me ayudaran, porque tenía como la vida bastante dada vuelta. Y bueno, y esto es lo que a mí me ayudó, justamente a encontrar las herramientas para conocer mucho más acerca de lo que es el tema de mi mente. Y fue ahí cuando le encontré sentido absolutamente a todo. Empecé a trabajar en mí, a formar un montón de patrones y cuestiones que me llevaban a obtener los resultados que tenía en ese momento en todas las áreas, físicamente, en lo relacional, laboral. Todas se veían influenciadas por esa configuración que tenía en la mente y en base a ciertas herramientas, que son las que hoy aplico en todas mis actividades, en esto de llevar primero la conciencia del uso de la mente, que si bien es algo tan fundamental, hay muy poco conocimiento acerca de esto, lamentablemente", comenzó contado Sabrina a este medio.

En su experiencia, cuenta con una Maestria en Inteligencia Emocional, PNL & Coaching - Universidad Isabel, de Barcelona. España; un posgrado en Neurociencias y, entre otros, actualmente se encuentra cursando la Carrera de Neurosicoeducadora en la UBA. Todo ello le bastó para tener una basta experiencia en el tratamiento de estos temas que año a año busca perfeccionar y actualizar.

"No se nos ha educado para conocer acerca de la mente que debería ser eso desde el jardín de tres, porque básicamente es lo que nos hace funcionar. Cuando nosotros aprendemos sobre los mecanismos de la mente, cómo funciona y todo, que es mucho más sencillo lo que creemos, es ahí que tenemos más posibilidades de autogestionarnos y de entender esa posibilidad y esa capacidad que tenemos de diseñar un poco nuestra propia vida. Y de eso se trata justamente todas las actividades que realizo y en particular este show que se llama 'Desafía tus límites', que vamos a tener el 17 de diciembre", dijo en relación al show.

Y agregó respecto de las inquietudes que los asistentes le manifiestan: "Primero y principal, la falta de responsabilidad. Eso de entender a los factores externos como los que van determinando un poco los resultados en nuestra vida. Esto del dólar, la crisis, el tipo de gobierno, el tipo de pareja, el tipo de trabajo. Como que ponemos toda la responsabilidad en el afuera, cuando en realidad, cuando uno tenga un poco este tema de la conciencia y el saber el por qué o el para qué yo estoy percibiendo los resultados que estoy percibiendo, entendemos que tiene que ver con un filtro que es personal, totalmente personal, que depende absolutamente de nosotros, de ningún tipo de factor externo".

La profesional lamentó que actualmente existe muy poca gestión emocional que tenga que ver con conocer realmente qué que es una emoción y la influencia tienen todas nuestras conductas. "En relación a eso, conocer la influencia que tiene nuestro lenguaje en el resultado. Cuando hablo de lenguaje, me refiero al lenguaje de palabra, el lenguaje de sentimiento, de acción. Entonces, como nosotros, a través de este tipo de lenguaje y su configuración, nosotros a su vez podemos configurar la mente y por lo tanto generar resultados distintos", puntualizó.

Finalmente, adelantó que lo que también se hablará mucho en el show es de neuroproductividad, porque lo que uno busca en la vida es ser productivo en lo que sea, en las relaciones, en el trabajo, en el deporte. "Cuando lo asociamos a los términos que nos proveen las neurociencias, hacemos mucho más efectiva esa productividad, porque conocemos nuestros propios ciclos, nuestros propios rendimientos, cuestiones que son más cognitivas y personales de cada uno. Trabajo mucho desde ahí también", cerró.

La invitación es el domingo 17 de diciembre en el Teatro Sarmiento a las 20hs, y las entradas pueden adquirirse a través del sitio entradaweb.