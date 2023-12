Hospedarse en "mini casas", la nueva propuesta turística de un sanjuanino que es furor

viernes, 8 de diciembre de 2023 14:45

Llega el verano y las reservas para vivir nuevas aventuras en San Juan, comienzan a copar los hospedajes de la provincia, sobre todo de turistas extranjeros, nacionales e internacionales, que buscan días de descanso y naturaleza entre montañas, diques y ríos.

En este aspecto, el sanjuanino Javier Cabrera, militar retirado y amante de la carpintería, quiso innovar y sumarse al mercado turístico y construyó una "Tiny Home" o mini casa, una pequeña construcción con todo lo necesario para que hasta 3 personas se hospeden y vivan un fin de semana diferente y único. La propuesta ya es furor en redes sociales, por donde recibe consultas y reservas diarias.

"Me llena de orgullo contar que pensé que esto iba a ser sólo un proyecto familiar, pensé que iba por ahí, inclusive pensé que no iba a gustar mucho una mini casa, las Tiny home, como le dicen en Estados Unidos, o en Europa. Me mandé, trabajé dos años en esta casita y me dediqué a mi hobby. Me gusta mucho la carpintería y aposté a este proyecto porque me encantan. Desde que la instalé ha sido un mundo, a la gente le ha gustado muchísimo y el sanjuanino la está conociendo. La mini casa, la Tiny Home, cuenta con todos los servicios de una casa normal, tiene un baño ecológico, un baño seco; lavamanos, ducha, cocinita, un mini comedor, una barra y un entrepiso donde hay una cama matrimonial. Todo reducido y optimizando cada lugar", comenzó contando Javier a Diario La Provincia SJ.

La mini casa mide 16 metros cuadrados, 6.50 metros de largo, 2 metros de ancho y 3.50 cincuenta de alto. Una verdadera residencia de lujo con todo lo necesario para vivir algunas noches, disfrutar de una rica comida a la parrilla y pasarla bien con amigos, parejas o una familia pequeña.

"La hice toda con herramientas que cualquiera tiene en la casa y le puse mucho amor. La Tiny tiene capacidad para 3 personas que duermen cómodamente. Pero a veces hay grupos de amigos o amigas, principalmente amigas, que son como inseparables y me piden por favor si no pueden ser cuatro, en ese caso hasta cuatro acepto y les digo que por ahí tienen que dormir un poquito apretaditos y se arreglan. Pero como las reservas son de 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía del otro día, viven una experiencia fantástica en esas 24 horas. Amigos, muchas parejas, parejas jóvenes y parejas grandes están empezando a ir también. Más o menos, entre los 20 y 40 años son quienes más reservan", comentó.

Maxi, hijo de Javier Cabrera

En el país, en Córdoba y algunas ciudades del sur ya ofrecen esta propuesta, pero en San Juan es la única que existe hasta el momento. Por eso, Javier busca la construcción de la segunda Tiny e ir abriéndose camino hasta alcanzar su sueño, el de ser proveedor de las mini casas en la provincia.

"Actualmente, en día de semana la reserva está a 23 mil pesos y los días de fin de semana, a 28 mil pesos. Cuenta con un desayuno incluido, desayuno seco, y la posibilidad de disfrutar nuestro paisaje que es hermoso, está ubicada en un lugar que te brinda mucha paz. A diez metros tenés el río, el paisaje, es como si tuviera una cabaña con el río", describió.

Apostada en el coplejo "La Tirolesa", en Ullum, la mini casa causa asombro y curiosidad a todo el que la ve por primera vez. "Se adapta mucho al nuevo concepto de muchas nuevas generaciones que optan hoy en día por recorrer, no establecerse de manera fija en un lugar, sino ir migrando un poquito, que sabemos que las casas rodantes tienen mucho o posibilitan mucho de eso, pero que estas nuevas propuestas también permiten gozar de esas oportunidades para quienes pueden realizarla y llevarlas a cabo", puntualizó.

Y agregó: "Es muy bueno poder disfrutar y conocer, expandir un poquito el explorar. Yo creo que para eso estamos un poco también, para recorrer este mundo. Y esta casita te brinda la posibilidad de eso".

Finalmente, el emprendedor adelantó que pronto iniciará nuevas construcciones de este tipo para que "el sanjuanino entienda de que tiene una posibilidad de vivir más prácticamente y disfrutar quizá más de la naturaleza".

"Me gustaría hacerme proveedor de este estilo de vivienda. Me gusta mucho crear y poder brindar tanto como para alquiler y ser una herramienta útil para el turismo, que el gobierno me vea como un recurso para más para el turismo", cerró Cabrera.