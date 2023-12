Gran Hermano: una sanjuanina fue seleccionada pero quedó afuera por una insólito motivo

viernes, 8 de diciembre de 2023 18:00

Comenzó la cuenta regresiva para el regreso de una de las apuestas más importantes del canal, Gran Hermano (Telefe). Si bien hasta el momento no se conocieron los participantes que formarán parte de la nueva temporada, trascendió que la edición estará cargada de sorpresas.

En las últimas horas, una sanjuanina se hizo viral por un particular motivo. Lo cierto es que se había inscripto para ingresar a la casa más famosa del país, pero un insólito motivo la dejó afuera del exitoso ciclo conducido por Santiago del Moro. Se trata de Rosario Dubós, la joven oriunda de San Juan, que cuenta con miles de seguidores en su cuenta de Tik Tok y contó lo que vivió tras quedarse sin su lugar en GH.

"No lo conté todavía porque tenía una mínima esperanza, pero ya está", comenzó contando la joven en su cuenta de Tik Tok. Y agregó que hizo el casting y lo subió a las redes sociales. "Hace un mes y medio me llega un mensaje que me decía que fui seleccionada para el casting presencial a tal día y horario", subrayó. La joven confirmó que iba a presentarse, y en ese momento estaba viviendo en la casa de un familiar, ya que era de San Juan.

Llegó el día y ella debía estar a las 12,30hs., en el lugar del casting presencial, pero cuando subió al departamento comenzaron los inconvenientes. "Cuando llego a la puerta, no abría, hice de todo", contó, pero nada funcionó. La sanjuanina llamó a un pariente, y fue hasta el lugar, pero todos los esfuerzos no valieron, ya que se había pasado de horario.

"Ya no llegaba", indicó y afirmó que a todo eso ya eran más de las 13.30. En ese contexto la joven contó que "me dijeron que coordinábamos para estos días. Ahora digo será obra del destino, y la vida me tendrá algo mejor preparado para el año que viene".