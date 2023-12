Una querida conductora sanjuanina se despidió entre lágrimas de su programa

jueves, 7 de diciembre de 2023 21:20

Este jueves en la tarde, la querida periodista sanjuanina María Eugenia Silva cerró una larga etapa en su carrera profesional al despedirse de la conducción de DQE (Donde quiera que estés), a través de la pantalla de Canal 8.

La profesional se emocionó al confirmar que éste fue su último programa y agradeció a sus compañeros por haberla acompañado en este camino.

"Yo me despido, los quiero un montón, para mi termina el ciclo 2023 con estos dos compañeros de hierro que estuve este año, no me quiero emocionar, no me quiero poner mal pero para mi ha sido un año durísimo. Tenía sacado el pasaje antes para irme porque necesitaba realmente irme y al final DQE se estiró una semanita más", dijo entre lágrimas Maru.

Y agregó: "Los quiero mucho, los llevo en mi corazón, a quienes están del otro lado en casa y me dieron su amor a lo largo de tantos años en la conducción de este programa. Veremos dónde nos encontramos el año que viene. Gracias al equipo de DQE, a todos los compañeros, pero sobre todo a Jorge Vargas y a Sergio porque son mi familia. Gracias".