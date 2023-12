Conflicto con OSP: farmacias garantizaron atención en todo el mes

miércoles, 6 de diciembre de 2023 13:57

El conflicto por la cadena de pagos entre la Obra Social Provincia (OSP) y farmacias sanjuaninas que desencadenó, primero la decisión de interrumpir la atención y luego, de retomarla por una cautelar judicial, está en pausa. Los empresarios destacaron que la atención está garantizada por diciembre y esperan novedades de la nueva gestión.

Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, señaló en radio AM1020 que "fue una sorpresa que se generara la acción cautelar. Nosotros estuvimos, desde agosto a esta parte, tratando de conversar con la intervención de la OSP para tratar de encontrar una solución. Pero no lo conseguimos y en noviembre y diciembre, los aumentos en los precios de los medicamentos hacían imposible mantener la dispensa".

Marcó que la respuesta a cartas documento enviadas a la OSP fue la cautelar judicial. "En situaciones similares, logramos un acuerdo beneficioso con PAMI y mejoró la ecuación. Pero en San Juan eligieron otro camino. Ahora, tenemos que dialogar con las nuevas autoridades y ver cuál es la filosofía que traen. Estamos haciendo un esfuerzo para actuar de acuerdo a la justicia", dijo.

Señaló que "es cuestión de voluntad política y lo nuestro no es un capricho. No es una cuestión que la OSP no paga sino que los tiempos, a 60 días, no nos permiten reponer stock. Además, tenemos más de 1200 trabajadores a los que tenemos que pagar sueldos".

Resignados a esperar a las nuevas autoridades asuman en OSP, sentenció: "al menos en diciembre, los afiliados tendrán atención y cobertura en farmacias".