Vida difícil y resiliencia: una sanjuanina regala servicios para egresadas y cursos para mujeres que sufrieron violencia

martes, 5 de diciembre de 2023 14:10

Marianela Ochoa es una peluquera de 44 años, que tiene su propio sello. Es quien se encarga de hacer feliz hasta 10 egresadas por semana regalándoles el peinado y el maquillaje con el que tanto soñaron para su fiesta y que no pueden pagar.

Esta iniciativa comenzó hace 10 años y ya lleva entre 30 y 40 chicas que lograron tener un momento de felicidad con este regalo. Cuando Marianela se recibió de peluquera notó que muchas veces conseguir el peinado y maquillaje para un baile de egresados, es un lujo que no todos se pueden dar. “Empecé yendo a las escuelas de Chimbas, Rawson, a los barrios bajos. Les ofrecía regalarles ambos servicios y ellas encantadas.Hace poco me actualicé y ahora me contactan por redes sociales. Yo clasifico y veo a quien se los regalo. Hago de 3 a 10 peinados y maquillajes gratis en la semana”, comentó a Diario La Provincia SJ.

La decisión de comenzar el camino en la estética de Marianela, fue largo. Ya que desde pequeña este rubro estuvo ligado a su familia y ella lo asumió como tal. Sin embargo, recién a los 34 años se dedicó por completo a este oficio.Trabajé muchos años en el comercio hasta que por problemas graves de salud dejaba y volvía al mismo lugar. Hasta que un día decidí dedicarme a lo que amaba, la peluquería Siempre lo hice por hobby en casa con mi familia”, recordó.

Con todo el trabajo que Marianela tiene, busca el lugar para darles el tiempo necesario a las egresadas, las cita en su peluquería, que queda justo al frente del Paseo Libertad 4 horas antes de empiece la fiesta y comienza con su trabajo.” Siempre les digo que no se vale llorar cuando ya terminé el maquillaje y el peinado porque se corre todo. Pero a veces se emocionan tanto que lloran igual”, dijo entre risas.

Además, explicó un poco de su historia y el por qué de esta iniciativa. “Mi familia nunca fue de tener mucha plata, yo tuve que salir a trabajar desde que era adolescente para mantenerme. Quería estudiar medicina, pero no se pudo. Cuando finalmente terminé mis estudios con la estética entendí que podía sumar un granito de arena a otras personas y eso es nada más y nada menos que mi motorcito”, dijo emocionada.

Pero no es solo esto lo que hace Marianela, sino que también dictó cursos en la iglesia de Guadalupe para mujeres que sufrieron violencia de género o violencia económica. “El año pasado dicté el curso gratis para 10 mujeres durante 7 meses. Fue gratificante ver que cuando terminaron, les puede regalar, con mucha ayuda ,los elementos básicos para comenzar a tener una salida laboral. Dios devuelve en grande”, aseguró.

Esta otra iniciativa surgió de casualidad, ya que uno de sus parientes organizó el taller que corresponde a la organización Cáritas y resultó ser que quienes iban a llevarlo adelante, se bajaron. “Sentí en ese momento que el camino estaba marcado para mí y que era yo quien debía ayudar a esas mujeres para que tuvieran un mejor futuro. Desde hace tres años los talleres los doy yo”, dijo.

Marianela, se convirtió en una persona muy creyente y espiritual después de todo lo que le sucedió a lo largo de su vida, Es así como también comentó que para llegar a tener su peluquería propia hace aproximadamente 5 años, fueron los mismos méritos los que la recompensaron. “Es una forma de agradecerle a la vida por todo lo que sané, lo que logré y por eso siempre ayudo en lo que puedo”, finalizó.