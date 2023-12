Cáncer bucal: el autoexamen, la clave para la detección temprana en los sanjuaninos

martes, 5 de diciembre de 2023 12:01

Aprender a mirar y conocerse la boca. Ese fue uno de los objetivos de un operativo especial de Salud Pública por el día intenacional de concientización y prevención del cáncer bucal, que se desarrolló este martes en el cruce de las Peatonales de Capital.

La Dra. Fernanda Ponce, del Instituto Odontológico Cayetano Torcivia, destacó a Diario La Provincia SJ que "es importante saber que esta patología afecta más a hombres que a mujeres y está relacionado a factores de riesgo como el cigarrillo y el alcohol, la exposición al sol sin protección solar y el HPV, por lo que es fundamental el uso de preservativos en los actos sexuales. Tenemos que atender a la aparición de lesiones persistentes y los cambios de color de la mucosa. Ésta siempre debe ser rosada".

Marcó que "si hay una herida o manchas rojas o blancas, es importante consultar al odontólogo de confianza como al médico de cabecera".

La Dra. Fernanda Ponce valoró la importancia del autoexamen bucal.

Esta es la octava campaña que realiza en San Juan por la enfermedad y la clave es instalar el hábito de realizarse un autoexamen. "Debemos, frente al espejo, revisarnos los labios de arriba y de abajo, sacar la lengua y moverla a un costado y otro y conocer nuestra boca. La boca tiene que estar rosada, todo lo que no es de ese color no es normal", explicó.

Además, resaltó que no adoptar ese chequeo hace que muchos pacientes lleguen a la consulta con la enfermedad avanzada. "Esto es porque se colocan bicarbonato de sodio o agua oxigenada para curar heridas. Pero si esa lastimadura no cicatriza en 10 días, hay que consultar. Hay lesiones previas que se consideran "trastornos potencialmente malignos" y podemos encontrarlas y tratarlas para que no evolucionen a un cáncer", marcó.

No se cuenta, actualmente con un registro de tumores bucales en San Juan, pero sí se advierte de la incidencia. "Estamos trabajando en ello. Ahora nos focalizamos en la detección y en el tratamiento quirúrgico, eliminando factores de riesgo también. Pero si llegamos tarde, como en el 75% de los casos, además de la cirugía el paciente debe cumplir con quimioterapia y radioterapia. Además, las cirugías son más invasivas", describió.

Para saber

-En el Instituto Odontológico Cayetano Torcibia hay un consultorio específico para pacientes que necesiten consultar por cáncer bucal. Funciona de lunes a viernes, de 13 a 17:30 hs. Trabajan por turnos programados y la atención es ágil.

-La actividad se realizó también en hospitales, microhospitales, CAPS y CIC de Zona I, II, III, IV y V talleres informativos en salas de espera y entrega de folletería.

-Además, se instaló un stand de consejería y revisión de pacientes en la plaza departamental de Albardón con odontologos del Hospital Giordano.