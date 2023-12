Tobías, el sanjuanino que le hizo frente a la tartamudez e ideó una ingeniosa app

lunes, 4 de diciembre de 2023 13:41

Tiene 22 años y un empuje muy fuerte que no lo detiene. Pese a su corta edad ya tiene una pyme y recibió un reconocimiento por una aplicación que diseñó para ayudar a personas que tengan tartamudez. Su nombre es Tobías Gómez y junto a un equipo interdisciplinario crearon Flowy, una aplicación web que esperan entre en vigencia en el 2024.

Tobías es estudiante en management con orientación en Economía y Finanzas. Cuando estaba en el último tramo de sus estudios secundarios, se despertó el trastorno del habla que causa interrupciones en la fluidez de las palabras. Lejos de encerrarse en sí mismo y que la timidez le ganara la pulseada, salió adelante y fue el empujón para crecer cada vez más.

"La tartamudez no es algo que te vayan a diagnosticar. Me vino de un día para el otro. Tenía 16 años y estaba de vacaciones en la playa. Recuerdo que un día podía fluir muy bien y al otro día no. Mi comunicación no era la misma en cuestión de días pero no hubo un hecho puntual", explicó Tobías a Diario La Provincia SJ.

El joven es el del medio de cinco hermanos. Es el único que desarrolló esta situación pero no le impidió seguir estudiando. "Salí del secundario en el 2018, hice un año de abogacía y me fue bien pero no era lo mío. Lo mío era hacer negocios y emprender. Ahí fue cuando me metí a Management y decidí estudiar en la universidad de Palermo", agregó.

Con el tiempo fue descubriendo lo mucho que le gustaba emprender y de hecho se convirtió, según sus palabras: "en todo mi mundo". "Estoy viviendo para emprender. Me gusta un montón. Esta carrera me ayudó para desenvolverme mejor y tomar decisiones, saber a dónde apuntar y poder analizar cada pasito que doy", detalló.

En este contexto nació la idea de una app que ayudara a los que tuvieran tartamudez. Fue en el 2021 en un Boot Camp en Buenos Aires, a donde fue con la idea y la planteó allá. "Por mala suerte no pudo llegar la app a ningún lugar. Pero hace unos días se lo plantee al equipo y a ellos les encantó. Estamos encarando esto con mucha más profundidad", agregó.

La app es una forma de conectar a la persona con la tartamudez con especialistas en ese trastorno del habla. Además permite juntar a esas 2 personas en una app y brindar herramientas para que puedan comunicarse. Entre otras secciones, hay una comunidad para tratar la parte psicológica y una de capacitaciones donde se podrán hacer cursos para mejor el habla.

"Tendrá una conexión con especialistas en las que se podrá chatear hacer videollamadas desde la app. Otra sección es un juego interactivo que la persona va pasando nivel a nivel y se va a poder ir progresando. No hay nadie que lo esté desarrollando. Ayuda a complementar el tratamiento con una forma innovadora", detalló.

La app aún no está en el mercado y una vez que lo esté no será gratuita. La idea "tuvo un boom tan rápido" que los tiempos que habían planeado se han acortado. "Estamos buscando la manera de sacarla lo más rápido que se pueda. Pero ya sería en el 2024", aclaró.

Si bien la idea fue de Tobías, el desarrollo contó con las ideas e ingenio del equipo que está integrado por un ingeniero, un marketer y un abogado. Cada uno aporta desde su especialidad.

"Esta aplicación es una forma de ayudar a personas como yo. Lo más importante es demostrar que cuando vos querés, podes. La tartamudez nunca tiene que frenar a nadie. Si uno quiere emprender que emprenda. Si uno quiere crear una app que la cree pero que nunca la tartamudez te frene", finalizó reflexionando Tobías quien aclaró que a él "nunca" lo frenó "porque tuve las metas claras pero he conocido a un montón de personas que limitan su vida y la comunicación por la tartamudez".

La idea de Flow ya recibió una mención especial hace unas semanas en un Boot Camp de la JAE.