Ley Alcohol Cero: nuevo impulso para que San Juan adhiera a la normativa

Promulgada en mayo de 2023, la Ley de Alcohol Cero al volante, elaborada e impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), establece la prohibición de la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero. Actualmente es de aplicación en todas las rutas nacionales del país y se impulsaba que cada provincia adhiriera. San Juan no se definió y hubo voces del sector vitivinícola y también de empresarios de boliches que se manifestaron en contra. Con una nueva gestión de gobierno, la asociación Familias del Dolor y la Esperanza quiere conseguir el compromiso oficial.

Tras impulsar un encuentro con el sector de Tránsito y Seguridad para el próximo mes de enero, la institución apostará a avances en lo legislativo. Así lo confirmó su presidente, Guillermo Chirino a Diario La Provincia SJ: "este año, más de 100 familias sanjuaninas pasan las fiestas con un ser querido menos, fallecido en un siniestro vial. Esto fue evitable y podemos trabajar para la implementación de la Ley de Alcoholemia Cero al volante y en eso, vamos a trabajar intensamente en el año que comienza".

Para esta normativa, "vamos a trabajar arduamente este año, en ese sentido, para que la provincia adhiera. Será el primer trabajo intenso que encararemos. Queremos que se haga lo justo y lo que corresponde". A su vez, señaló que los integrantes de la asociación buscarán el diálogo directo con los diputados provinciales.

Marcó que hay un fuerte compromiso de las familias en lograr visibilizar y concientizar sobre la problemática de los siniestros viales y el cuidado a los conductores, para que no manejen si bebieron alcohol.

"Tenemos los fundamentos, las estadísticas y el respaldo nacional de asociaciones de todo el país que nos unimos para que la Ley se implemente en todas las provincias. A la par de esto, buscaremos la reforma del Código Penal para que haya penas más duras y con cárcel para quienes matan en un siniestro vial. El que mata, debe ir preso", sentenció.

Reacción a cambios en horarios y barras de boliches

Con una expresa posición sobre la Ley de Alcohol Cero, la asociación "Familias del Dolor y la Esperanza" destacó la incidencia del alcohol en siniestros viales y en la fatalidad, sobre la que llamaron especial atención.

Chirino, marcó que los recientes planteos de los empresarios de la noche les remiten a los de la industria vitivinícola que no respaldan la ley de Alcohol Cero. "No son sus familiares o seres queridos los que mueren en un siniestro vial causado por el alcohol al volante pero sí quienes son un potencial peligro. Quieren que se prohiban o modifiquen leyes para su conveniencia pero desconocen la realidad de San Juan. Esto es penoso de decir: ven sus intereses económicos sin importar que hay sanjuaninos que mueren por culpa de personas alcoholizadas", dijo recientemente.

Chirino instó a los bolicheros a hacer propuestas en relación a prevenir siniestros viales post salida de sus locales e incluso recordó una iniciativa que se aplicó. "Esperamos conocer sus ideas. No estamos en contra que quieran extender su horario de trabajo sino que ponemos en foco en qué pasará después. Un boliche tuvo iniciativas en ello como pagarle el remis a conductores que hayan tomado alcohol. Proponemos que haya controles de alcoholemia en la puerta de los boliches y quien no esté en condiciones de manejar, que le paguen el remis. Que lo hagan y que el sanjuanino sepa qué pasará si bebe alcohol. Pedimos compromiso con la seguridad y que nadie maneje ebrio. Si lo permiten, no habrá una muerte sino muchísimas y seguramente si fallece alguien de importancia, seguramente se modificará", aseguró.