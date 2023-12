Boliches sanjuaninos y Ley Seca: familiares de víctimas de siniestros viales pidieron propuestas de controles

jueves, 28 de diciembre de 2023 08:01

Con una reunión que se desarrollará este jueves en la Secretaría de Seguridad, los bolicheros sanjuaninos plantearán cambios en su actividad y algunos atañen a normativas como la conocida "Ley Seca" que regula la venta y consumo de alcohol. Ante esto, y con una expresa posición sobre la Ley de Alcohol Cero, la asociación "Familias del Dolor y la Esperanza" sentó posición y también gestionará un encuentro con las autoridades. Hacen hincapié en la incidencia del alcohol en siniestros viales y en la fatalidad, sobre la que llamaron especial atención.

Guillermo Chirino, presidente de la entidad, destacó a Diario La Provincia SJ que los planteos de los empresarios de la noche les remiten a los de la industria vitivinícola que no respaldan la ley de Alcohol Cero. "No son sus familiares o seres queridos los que mueren en un siniestro vial causado por el alcohol al volante pero sí quienes son un potencial peligro. Quieren que se prohiban o modifiquen leyes para su conveniencia pero desconocen la realidad de San Juan. Esto es penoso de decir: ven sus intereses económicos sin importar que hay sanjuaninos que mueren por culpa de personas alcoholizadas".

En esto, recordó que la ley surgió en 1999 por la muerte en un terrible choque de tres jóvenes sanjuaninos (Micaela Herce, Roberto Quiroga y Mauricio Aguirre) tras salir de un boliche en la zona del Dique de Ullum. "Fallaron los controles. Si se hubiera ejecutado la ley rigurosamente, ¿cuántas vidas desde ese momento hasta ahora se podrían haber salvado? Pero estamos acostumbrados a que debe ocurrir una catástrofe o muertes significativas para tomar cartas en el asunto. Esto no lo ven los empresarios y el sector y por eso piden esos cambios".

Chirino instó a los bolicheros a hacer propuestas en relación a prevenir siniestros viales post salida de sus locales e incluso recordó una iniciativa que se aplicó. "Esperamos conocer sus ideas. No estamos en contra que quieran extender su horario de trabajo sino que ponemos en foco en qué pasará después. Un boliche tuvo iniciativas en ello como pagarle el remis a conductores que hayan tomado alcohol. Proponemos que haya controles de alcoholemia en la puerta de los boliches y quien no esté en condiciones de manejar, que le paguen el remis. Que lo hagan y que el sanjuanino sepa qué pasará si bebe alcohol. Pedimos compromiso con la seguridad y que nadie maneje ebrio. Si lo permiten, no habrá una muerte sino muchísimas y seguramente si fallece alguien de importancia, seguramente se modificará", aseguró.

Acercamiento

"Queremos coordinar un encuentro para enero o cuando nos convoquen de la Secretaría de Seguridad y de Gobierno para plantearles nuestra realidad. Hablamos de hechos que sucedieron con pérdida de vidas y además, el riesgo latente en las calles", destacó Chirino.