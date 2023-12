Bolicheros pedirán que la hora de cierre coincida con el inicio del servicio de Red Tulum

miércoles, 27 de diciembre de 2023 12:41

La Cámara de Discotecas de San Juan (CADISA) hizo un expreso pedido al Gobierno sanjuanino para extender el horario de trabajo y que haya modificación de leyes. Entre las solicitudes, destacaron que impulsarán que su actividad termine en el horario en el que empiezan a circular los colectivos de Red Tulum.

Juan Manuel Salvalaggio, presidente de CADISA, señaló en radio Sarmiento que mantuvo un contacto telefónico con el vicegobernador Fabián Martín y que se agendó una reunión con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez para este jueves. "Se abrieron a escucharnos y habrá una mesa de diálogo que antes, jamás tuvimos. Ayer, apenas subimos el comunicado, nos llamaron".

Manifestó que su sector "estuvo estigmatizado por años. Pero siempre estamos viendo que las discos no tengan problemas con los vecinos y la sociedad. Queremos que nuestro público disfrute. Pero hay una realidad, la ley que nos rige es vieja; data del 2001. Habla de "personas anormales" que no pueden ingresar, por ejemplo. Las leyes no reflejan ni coinciden en horario con el transporte público. Por lógica, uno sale del boliche y tenés que tener transporte. No todo tienen para el remis o taxi; es mucha plata. La salida del boliche tiene que coincidir con el inicio de las frecuencias".

Citó que en Mendoza, en Navidad hubo permiso oficial para terminar la actividad a las 7:30 hs. "Los chicos sanjuaninos se van a Mendoza para las fiestas. No hay nada más lindo que ver el amanecer en el boliche y volver de día a tu casa. Eso es circular más seguros; es lo menos peligroso", aseguró.

Actualmente, los boliches en San Juan cierran a las 5 de la mañana. "Tengo mucha fe que habrá cambios y vamos con un proyecto de ley que armaron nuestros abogados. Estamos cansados de las clausuras frecuentes por aplicar leyes obsoletas. Damos diversión segura; no somos delincuentes y se nos exige cumplir con todo. Cuando los chicos salen del boliche, se van a fiestas clandestinas. No se van a dormir; buscan dónde seguir bailando", sentenció.

El pedido

En un comunicado que publicaron en redes sociales, expresaron que se "solicita respetuosamente a las nuevas autoridades que consideren entablar diálogos para la modificación de la Ley de Espectáculos Nocturnos. Esperamos que puedan recibir nuestro proyecto, fruto de varios años de trabajo, con el objetivo de mejorar el marco normativo en beneficio de la comunidad y el sector".

Agregaron que "la revisión y actualización de las leyes es una práctica común en muchas jurisdicciones para abordar estos problemas (N. de la R.: extensión de horarios de cierre y expendio de alcohol, por ejemplo) y adaptarse a los cambios".

Hicieron una expresa referencia a la Ley Seca (687- P): "sabemos que las leyes relacionadas a la venta y consumo de alcohol generalmente se basan en circunstancias y normativas que pueden volverse obsoletas con el tiempo. Las preocupaciones sobre la seguridad pública, el acceso al transporte público y la diversión nocturna son importantes, y es fundamental que las leyes se ajusten a las necesidades y realidades actuales de la sociedad".