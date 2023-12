Laura Palma superó una tragedia, se convirtió en madre "todo terreno" y hoy es una mujer "firme y constante"

martes, 26 de diciembre de 2023 17:19

Es una madre "todo terreno". La plaza es el escenario para sacar el traje de ministra de Gobierno y relatar cómo es ella detrás de su función pública. Su mirada es distendida y una sonrisa se mantiene todo el tiempo en su rostro. Laura Palma es mamá de 3 pequeños a los que mira atentamente mientras brinda la entrevista. Son la luz de sus ojos y se nota. Su relato ante el micrófono se intercala con las acotaciones a sus hijos que juegan a la pelota.

"No se vayan a caer", "tengan cuidado con la señora", "mirá a tu hermano" son algunas palabras que fluyen con naturalidad en medio de la extensa nota en la que cuenta cómo fue su niñez, sus sueños de adolescente y la vida en su Pocito natal, departamento que no quiere abandonar nunca.

Laura vive en la casa materna de villa Aberastain. Ése es su lugar en el mundo y nunca quiere abandonarlo. Allí vivió desde que nació y quiere seguir ahí siempre. Conoce cada rincón de la zona y las calles las transitó desde que eran de tierra hasta ahora que es toda una ciudad.

Amante del fútbol, fanática de Boca, y de los animales, se considera una "madre siempre presente" que lleva a los chicos a jugar al fútbol y va a comprar como cualquier vecina más. "Soy muy sensible, con los niños, con los animales, pero también me considero una mujer fuerte", reconoció a Diario La Provincia SJ.

Laura es la menor de tres hermanas y su vida estuvo marcada por la tragedia siendo muy chica. Cuando tenía apenas 8 años, su padre murió en un accidente vial en la ruta a Mendoza cuando iba a trabajar. Por aquel entonces el dolor estuvo presente en todas pero su madre se puso el traje de papá y mamá y sacó la casa adelante.

"Valoro mucho la familia. Para mí la familia es todo. Todo lo más importante. En esa época la muerte de un familiar cercano se vivía de otra manera. El dolor es siempre el mismo pero diferente de lo que eran las costumbres o el duelo. Yo ahí recuerdo haber estado dos años sin prender el televisor por el duelo. Mi mamá vestida de negro", recordó cómo fueron aquellos años, en los que "las salidas, en ese momento, era ir al cementerio todos los domingos".

Pese a eso, considera que ha tenido una "infancia feliz" porque siempre estuvo con sus seres queridos y su madre inculcó la unión entre las hermanas, lo que se fue fortaleciendo a medida que fueron creciendo. En ese contexto, ella también se aferró a los animales, por eso las fotos que conserva son con un gato en la mano o abrazando a un perro.

El estudio también se convirtió en su fortaleza para salir adelante. Por eso siempre formó parte del cuerpo de bandera en sus años de formación primaria y secundaria. "Me gusta estudiar. He sido siempre buena estudiante. Y tengo una presencia muy marcada de eso, de mi mamá, de mis hermanas", destacó reconociendo que a lo largo de su vida no ha viajado tanto pero sí estudiado mucho.

Sus años escolares los hizo en la escuela Antonino Aberastain y luego el secundario en la Froilán Ferrero. Luego estudió abogacía en la Universidad Nacional de San Juan. Estudiar "no era un sacrificio" sino "un placer" y si bien no realizaba deportes, sí le gustaba ver mucho fútbol. "Siempre me gustó. Era la única de la familia que consumía partidos, partidos y partidos", agregó entre risas.

Cuando estaba en el último año de la secundaria, por su mente pasó la idea de ser modelo por la altura que tiene pero la abogacía fue más fuerte en sus sueños y decidió apostar a esa carrera. "Me acuerdo que tenía una profesora, abogada, me encantaba su personalidad, su forma de ser. Nos hizo amar la materia, la profesión y me vi con la profesión de ella. No pensé en hacer otra cosa. Yo hoy por hoy pienso qué hubiese hecho si no hubiese elegido esta profesión, no me imagino haciendo otra cosa. Me gusta lo que hago y siento que te da un montón de herramientas", destacó.

En el camino de las leyes eligió la parte civil y ejerció en el contexto inmobiliario. Trabajó en el estudio jurídico del doctor Castro Baño y luego formó un equipo con Nancy Picón con quien fue socia en el estudio jurídico. Allí abordaron distinto tipos de causas, menos penal que no es lo que a ella le gusta.

"Reconozco que fui una bendecida porque mi mamá me dio la posibilidad de estudiar sin tener que trabajar. Eso facilita mucho, por supuesto. Y me recibí con honores en la universidad, que eso es un orgullo propio y para mi familia. Fui la primera recibida en mi promoción, en la Universidad Nacional de San Juan, porque la carrera empezó en el año 2000. Yo entré en 2001, en 2006 me recibí. Hice la carrera los cinco años justos, con diploma de honor, por tener el mejor promedio", explicó.

Palma reconoce que es una persona "súper firme y constante" y cuando se propone algo, es difícil que abandone o se rinda. Asegura que no para hasta que lo consiga aunque también aprende de sus errores y no se queda en una frustración. En este camino también hubo lugar para las amistades, aunque reconoce que no tiene muchos amigos pero los que conserva son de ley.

Su familia siempre está en primer lugar. A su esposo, que es agricultor, lo conoció en un cumpleaños de 15 y a los 17 años empezaron una relación. Con él estuvo 9 años de novios y ahora cumplió 14 años de casados. Él también nació en Pocito y vivió toda la vida allí, por eso en ambos está tan fuerte el arraigo y no piensan en dejar su "rincón en el mundo".

"Me gusta donde vivo y me construí la casa en el terreno de mi madre. Para no dejarla sola, porque como hija más chica, se casaron mis hermanas primero y no quise dejarla. Y además porque me gusta mucho el departamento. Mi mamá siempre estuvo muy presente y la verdad que nunca nos ha faltado nada", destacó subrayando que como su padre era agricultor, le dejó un buen pasar y su madre "no tuvo la necesidad económica de salir a trabajar".

"La verdad es que mi esposo es una persona que me apoya en todo lo que emprenda. Entonces, eso es importantísimo. Todo lo opuesto a mí, en personalidades. Y eso creo que es lo que nos complementa. Él no es profesional, es una persona mucho más tranquila. Yo soy súper activa, súper ambiciosa en todo lo que hago. Yo soy power power y él es más tranquilo, entonces como que me baja", reconoció.

Cada uno de sus hijos fue planeado. En el 2011 nació el primero, Santiago, que ahora tiene 12 años. Luego en el 2015 llegó Benjamín y pese a que pensaron que no tendrían más hijos, durante la pandemia decidieron buscar al tercero. En el 2021 nació Bautista que vino a completar la familia.

"Me gusta disfrutarlos, llevarlos a la escuela. A veces no se puede pero acompañarlos en las tareas o a hacer los deberes. En esos momentos simples, está lo más importante de la vida", reconoció subrayando que en todo este contexto fue que le llegó el compromiso de la función pública.

A Marcelo Orrego lo conoció en el camino de la abogacía cuando empezó a dejar de litigar. "Empezó a derivarme sus causas y lo primero que me acuerdo es que tomamos un café y me preguntó si me gustaba política. Le dije que no pero me dijo que todos hacemos política en la vida", recordó subrayando que vio una "persona honesta" en ese momento. Por eso decidió de a poco entrar en ese camino.

Cuando él ganó la intendencia de Santa Lucía, la convocó a trabajar como abogada en el área de la Mujer. Luego estuvo a cargo de la Dirección de Rentas del municipio y en el 2019 fue elegida concejal de Pocito. Ahora recibió la iniciativa de ser ministra de Gobierno. "La propuesta llega porque sabe de mi voluntad de servicio, de mi trabajo, de mi lealtad y convicción con este partido. Estoy convencida que éste es el cambio que necesitamos los sanjuaninos", finalizó.