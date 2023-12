Inmobiliarias sanjuaninas sobre la derogación de la Ley de Alquileres: "en 60 días se va a normalizar la situación"

martes, 26 de diciembre de 2023 09:58

Los distintos rubros siguen debatiendo y mostrando sus diferentes puntos de vista tras el anuncio de Javier Milei. El actual presidente argentino, apuntó justamente a la derogación de la Ley de Alquileres y desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias de San Juan brindaron detalles al respecto.

Mauricio Turell, al frente de la Cámara sostuvo en Radio Colón que "hasta el momento el inquilino no tiene opción de elegir alquiler. Llaman a las inmobiliarias y preguntan qué hay disponible". Luego, sumó que "de esta otra manera, va a tener la libertad de poder elegir, de acuerdo a las condiciones que pueda poner el propietario e inmobiliario. Me estoy refiriendo a los plazos de actualización de el canon locativo, y los porcentajes que se pueden llegar a aplicar. Son varias las variantes que se van a poder negociar y que hasta el momento no se podía hacer y hasta no se conocían".

Turell resaltó que hicieron una estimación en la Cámara y aseguraron que de acá a 60 días se van a recuperar alrededor 10 alquileres por inmobiliarias.

El referente en el tema subrayó que "las opciones que dan es sencillamente el libre acuerdo de partes. Por eso, nosotros decíamos que era una herramienta muy buena". Turell resaltó destacó que esta opción era la única herramienta para poder revertir la situación. "Para los primeros días de febrero se va a normalizar esta situación. Tendremos disponibilidad de oferta y para que aquellos inmuebles que salieron volverán al mercado de alquiler y el inquino podrá elegir", insistió.

"No olvidemos que el inquilino tiene la posibilidad de pago. El propietario puede poner condiciones, pero si el inquilino no las puede afrontar, busa otra alternativa. Hay que esperar, en febrero esta situación va a comenzar a organizarse", remarcó. El referente en tema afirmó que registraron un importante porcentaje de consultas de propietarios. "Los propietarios van a empezar a volcar otra vez los inmuebles al alquiler, la oferta va a comenzar a aumentar y van a reconsiderar los precios", remarcó.

Por último, detalló que "los inmobiliarios somos los que más queremos que esto funcione".