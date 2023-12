"Escuchar, conocer el territorio y salir a la calle", los primeros pasos que tomarán para mejorar la Red Tulum

martes, 26 de diciembre de 2023 22:51

Desde que se implementó la Red Tulum allá por el 2021 sumó cataratas de quejas de los usuarios que con el tiempo y el uso se fueron aplacando. Sin embargo han quedado sectores que siguen marcando sus quejas y por eso es que desde el ministerio de Gobierno trabajarán para mejorar el servicio.

"Siempre conversamos con el secretario de Tránsito y Transporte. Él dice que la Red Tulum es una buena idea mal implementada. Probablemente es así. No venimos a destruir. La otra vez pensaba que se podría haber dejado los colectivos con el color que tenía y no todos blancos. Pero no podes decir ahora 'vamos a volver a pintar los colectivos' porque son gastos innecesarios y no es lo que la gente quiere", explicó la ministra Laura Palma a Diario La Provincia SJ.

La funcionaria explicó que "la gente tampoco quiere destruir lo que ya se hizo porque hubo una inversión y hay que seguir adelante con todo lo que esté bien". "Nuestra idea es mejorar lo que está mal, hacer lo que no se hizo y mantener lo que se hizo bien. La gente pese a la dificultad se fue acostumbrando a la Red Tulum", agregó.

Palma detalló que "hay lugares donde hace falta llegar, servicios que hay que mejorar y se necesita que la gente pueda seguir desde el celular por dónde viene el colectivo y de cuánta es la demora". "Hoy la tecnología permite muchas cosas que pueden hacer más eficiente los servicios. Es la idea, evaluar. No digo que va a continuar de por vida la Red Tulum pero por ahora vamos a ir por lo importante y esencial que es que la gente tenga un buen servicio de transporte", aseguró.

Finalmente explicó que "muchas veces no se escuchó" a los pasajeros o las decisiones que se tomaron fue sin tomar en cuenta su palabra. Por eso es que se trabajará en este aspecto para ver por dónde se mejora. "Si no escuchamos hacemos proyectos que son buenos para unos pocos. El primer objetivo es escuchar, conocer el territorio y salir a la calle. El funcionario tiene que salir a la calle", destacó.

Por ahora en los planes no está reemplazar las unidades por el tema de los costos. "Estamos trabajando en eso. El gobernador nos pidió objetivos claros para llevar adelante en el 2024 y en cada año de gestión y estamos trabajando en lo que puede venirse", concluyó.