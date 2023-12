Concurso del Poder Judicial: hay 323 inscriptos, entre ellos ex funcionarios

martes, 26 de diciembre de 2023 20:50

A 4 días de cerrar el periodo de inscripción para participar del concurso para cubrir siete cargos en el Poder Judicial de San Juan, este martes se difundió la lista de quienes compiten por un lugar.

La instancia de inscripción fue del 18 al 22 de diciembre y los registros debían hacerse a través del formulario que estaba en la página oficial www.jussanjuan.gov.ar. En esta oportunidad se anotaron 323 abogados que buscan ocupar los cargos de juez de Cámara Penal para el Tribunal de Impugnación, cuatro cargos de juez de Paz Letrado para los departamentos de Calingasta, Valle Fértil, Ullum y Capital (Cuarto Juzgado de Paz) y un cargo de Fiscal de Primera Instancia y un cargo de Asesor Oficial.

Ahora, la Cámara de Diputados, que tiene mayoría la oposición, deberá definir quienes son los candidatos más aptos para esos puestos. Entre los aspirantes se puede leer Leopoldo Soler, ex intendente de Ullum y actual diputado nacional; Carlos Lorenzo, ex asesor letrado del Gobierno de Sergio Uñac y candidato a intendente por Capital; Gastón Orzanco (exfiscal de Estado Adjunto), Romina López Galoviche (ex directora del Registro Civil en la gestión uñaquista), y Jorge Oribe (ex secretario de Trabajo del gobierno anterior), entre otros.

Este martes se inició el periodo de tres días para que los inscriptos puedan completar información o subsanar los errores. Del 29 de diciembre al 2 de febrero del año 2024 es el periodo de impugnaciones.