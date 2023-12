Su esposo e hijo murieron en un accidente tras celebrar Nochebuena en Rawson: la familia pide justicia

lunes, 25 de diciembre de 2023 12:05

Justicia. Ésa es la palabra que repite una y otra vez Yésica Castañon y su familia. Su esposo Yonatan Cofre (21) y Lautaro (4) murieron tras se embestidos por una camioneta cuando circulaban en moto por calle 5 metros antes de Elizondo, en Rawson. Fue el 25 de diciembre del 2014, cuando todos volvían de celebrar la Nochebuena. En la moto también iba Ian, quien pese a tener 1 año de vida, logró sobrevivir al siniestro.

A 9 años de aquella tragedia, la familia revivió el pedido de justicia. Lo hacen en un contexto en el que el dolor sigue presente y se agrandó este año con la muerte del padre de Yésica y luego una enfermedad maligna que se despertó en ella.

"Aún estamos esperando que se haga justicia. Estamos esperando que nos den fecha de audiencia. Lamentablemente la abogada que teníamos nos dejó, no quiso seguir el caso. Buscamos un abogado nuevo y pongo toda la confianza en él para ver si se puede hacer justicia para que mi hijo y mi papá puedan descansar en paz", expresó Yésica.

Aquel 25 de diciembre en la madrugada, los 4 iban en la moto desde la Villa San Damián donde habían cenado con los padres de ella e iban rumbo a la casa de sus suegros, donde vivían. Era las 4 de la madrugada y la desgracia los encontró. De aquel día, Yésica recuerda que vio cómo iba zugzagueando una camioneta Amarok delante de ellos y luego sintió un impacto por detrás de la moto que los impulsó para adelante que fue provocada por una Ford Eco Sport.

"Sentí que una camioneta nos llevó por delante. Nos chocaron entre las 2 camionetas. Mi hijo Ian y yo caímos a la orilla del canal mientras que mi esposo y Lautaro quedaron abajo de la camioneta", recordó con congoja destacando: "atiné a abrazar a mis hijos pero no se en qué momento se me soltó el mayor". Producto de aquel impacto, padre e hijo murieron en el lugar mientras que Ian fue trasladado al hospital Rawson donde quedó internado en terapia intensiva con traumatismo de cráneo y "muchos golpes".

Tras este siniestro, detuvieron a ambos conductores de las camionetas pero en Año Nuevo los dos recuperaron la libertad. Desde aquel día a la fecha ninguno de los dos fueron juzgados y la causa nunca avanzó. Quedó bajo el sistema viejo judicial y por eso aún la familia espera que se haga justicia.

"Estos años fueron durísimos, me costó horrores salir adelante. Este año falleció mi papá en febrero que me ayudaba con mis hijos. Mis suegros también me ayudan pero mi papá era el pilar que me ayudaba con Ian. Falleció el 2 de febrero", recordó sin poder ocultar las lágrimas.

Luego agregó: "tampoco estoy pasando muy bien, por un problema de salud. Trato de salir adelante por mi hijo. Quiero que se haga justicia por mi esposo e hijo. Las personas que ellos mataron eran la mitad de mi familia, no se lo deseo a nadie".

Hoy Ian tiene 11 años de edad y reconfortó a su mamá tras salir abanderado este año y seguir con sus estudios. "Cuesta mucho pero se tiene que salir porque es lo único que él tiene y yo tengo. Hay días que él ya grande pide por su padre, por su hermano. Hay estados que pone que me parte el alma. Lo único que quiero es que se haga justicia", explicó.