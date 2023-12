Recorre el mundo buscando los mejores sabores, pasó por San Juan y quedó enamorada

lunes, 25 de diciembre de 2023 16:10

Una joven inició una interesante propuesta en las redes sociales. Se trata de ir recorriendo distintos puntos del mundo en busca de sabores auténticos. “Comiendo en lugares”, ese es el nombre que eligió para compartir contenido en Instagram y rápidamente logró una importante comunidad que acompaña cada uno de sus posteos. Melina Orlando fue la encargada de emprender esta iniciativa que es furor.

Melina vive en zona Oeste, Buenos Aires y esta iniciativa surgió, ya que le gustaba capturar cada uno de los platos que le servían. Su objetivo era poder volcar en las redes sociales todo el material que había recolectado hace algunos meses. Además, esta fue la excusa perfecta para seguir buscando los mejores platos de Argentina y el mundo. Desde meriendas hasta almuerzos, ese es el contenido que comparte a diario Melina en su cuenta de Instagram.

“En principio me seguían amigos, familiares, y conocidos. Después con el tiempo me empezó a seguir gente que tal vez no era de mi círculo cercano, pero les gustaba el contenido. Me puse más en profundidad a armar los posteos, en principio con fotos y después empecé con los reels. La idea era compartir videos con más información en detalle”, destacó Melina a Diario La Provincia SJ. En cada una de las publicaciones comparte aquellas experiencias que más le gustaron del viaje. Actualmente, cuenta con más de 4 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En cuanto al recorrido, Melina sostuvo que viajó en varias oportunidades a Estados Unidos y tenía varias fotos de ese momento. Luego, sumó nuevos viajes con el mismo objetivo: compartir las propuestas gastronómicas de cada lugar. También, suma las propuestas que se pueden hacer en cada zona que visita.

En Argentina, estuvo en Jujuy, Mendoza, Rosario y el último destino que concretó fue San Juan. La joven subrayó que le encantó cada uno de los destinos que visitó y afirmó que sueña seguir adelante con esta propuesta.

“San Juan era una provincia que no conocía, no había ido nunca”, detalló. Y agregó que su novio tiene familia en la provincia y aprovechó esta oportunidad para conocer las propuestas gastronómicas sanjuaninas. “Aprovechamos y recorrimos varios lugares. Fuimos en auto y nos tomó alrededor de 13 horas el viaje”, contó.

Melina subrayó que “respecto a la gastronomía, había cosas que no había probado. En cuanto a los paisajes es algo distinto. Fue muy impactante, y del hotel al lugar fue increíble, me gustó muchísimo”. El primer día recorrieron distintas zonas y emprendieron rumbo a Pocito, en compañía de su novio. Luego, estuvieron en Pedernal, almorzaron y pudieron desconectar un poco del ruido de la ciudad.

“Fue muy linda la visita”, comentó. La joven subrayó que quedó cautivada con el sabor de las aceitunas negras, algo que antes no le gustaba. También, le gustó mucho los postres entre ellos las peras al malbec, dulce de alcayota con nuez, entre otras. “La experiencia en San Juan nos gustó mucho porque fue muy completa. Los precios eran bastante accesibles”, destacó. Además, aprovecharon para realizar Astroturismo, una de las propuestas favoritas de Melina. “Fue increíble”, subrayó.

Por último, sobre las expectativas y el trabajo que se viene, resaltó que “la idea es tratar de recorrer otros lugares de Argentina, para poder compartir contenido. El punto central serán siempre las opciones gastronómicas. La idea es que la gente pueda conocer otros lugares y ver las opciones que ofrece Argentina y el mundo”. La joven remarcó que la idea es que, a través de los posteos, los seguidores puedan conocer las opciones gastronómicas y las propuestas de cada lugar.