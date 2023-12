Crístopher, el nene sanjuanino que conmovió a la provincia, vivió un segundo milagro de Navidad

domingo, 24 de diciembre de 2023 12:15

En diciembre de 2020, San Juan se conmovió con la historia de Crístopher, un niño de Chimbas de 7 años, que quedó internado en el Hospital Rawson con un diagnóstico de convulsiones múltiples, y que después de vivir un milagro de Dios regresó a su casa para continuar con su vida.

A tres años de ese hecho, el pequeño vivió un segundo milagro. Es que el pasado viernes, Crístopher sufrió una situación de ahogamiento y un bombero que justo pasaba por su casa en el interior del Barrio Andacollo, en Chimbas, logró salvarle la vida. "El Cabo Primero Javier Pérez, numerario de la Dirección Bomberos D-9; se encontraba de franco de servicio y circulaba por el interior del Barrio Andacollo cuando se percató que en la vía pública había un grupo de personas en estado alterado, por ello se acercó y observó a un menor de 10 años de edad en estado de ahogamiento aparentemente al ingerir pan", informaron desde la policía.

"El efectivo policial no dudó un segundo y comenzó a practicar los primeros auxilios al niño, logrando estabilizarlo. A posterior fue trasladado al Centro Asistencial Baez Laspiur donde fue asistido y posteriormente dado de alta. Este hecho es merecedor para destacar, felicitamos a nuestro compañero de tareas", agregaron.

En este contexto, la mamá de Crístopher, Gimena, usó sus redes sociales para destacar el hecho y agradecerle al cabo policial su accionar, hecho que hizo que los usuarios de Facebook lo catalogaran de ángel. "Le agradezco al señor que llegó en el momento justo que lo mandó Dios por haber reanimado a mí hijo Cristopher que no se quién es. Le agradezco por todo y los vecinos por haber estado. Gracias a ese ángel mí hijo está vivo!!!!! Mil gracias que Dios los bendiga mucho!!!", puso en un primer momento.

Y luego agregó: "Gracias Javier Pérez por reanimar a mí hijo!!! Le agradezco a Dios por mandarlo en el momento justo. Gracias por reanimar a mí hijo!!! Que Dios lo bendiga mucho".

Finalmente, la joven mamá confirmó que el nene se encuentra en buen estado de alud, tras el hecho. "Gracias a Dios mí hijo está bien gracias a todos los que preguntaron a los vecinos y al hombre que aparcio y lo reanimó. Un millón de gracias.Dios los bendiga!!!!".

El hecho

En 2020, los médicos le dijeron a su madre Gimena Bolado "ya no tenían explicación, que no sabían qué más hacer, sus pulmones ya no funcionaban y todo el trabajo lo hacía el respirador". Una situación que marcó un antes y un después en la familia, ya que la mamá le pidió a Dios por su salud y finalmente el pequeño logró salir adelante.

"Le dije que si era su voluntad llevárselo, que con mucha tristeza se lo iba a entregar, pero que si Dios quería dejármelo, con alegría lo iba a volver a recibir. Me lo dejó y gracias a Dios ya le dieron el alta, mientras hay vida hay esperanza", mencionó Gimena en aquel momento.