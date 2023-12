Bruno, el bebé sanjuanino que luchó por vivir y representó a Jesús en el Belén Viviente

domingo, 24 de diciembre de 2023 14:35

Valiente y fuerte, con todas las ganas de vivir. Así es Bruno Valentino Leveque Avellá, el bebé sanjuanino que con sólo tres meses de nacido ya enfrentó una de las batallas más duras desde el vientre de su mamá, y el pasado jueves representó a Jesús en el Belén Viviente de la Catedral de San Juan.

El pequeño es el primer hijo de Valentina y Adolfo y desde los primeros momentos de su gestación su mamá transitó un embarazo de riesgo. A Valentina le diagnosticaron preeclampsia e hipertensión y con sólo dos semanas comenzó con contracciones. Un acortamiento en el cuello del útero la llevó a transitar todo su embarazo en reposo absoluto hasta los siete meses que el bebé nació. Pese al miedo que vivieron, consideran que Bruno es un milagro, ya que demostró su fortaleza y luchó por nacer y vivir hoy su primera Navidad.

"Teníamos mucho miedo y siempre veíamos lo mismo, que cada mes que él pasaba en la panza era un milagro. Hice muchas promesas y una de ellas fue ofrecerlo para que estuviera en el Pesebre porque para nosotros es un milagro. Por eso su nombre es Bruno, de coraza, de fuerte, y Valentino de valiente. Fue un bebé que luchó mucho por vivir, para nosotros representa eso, siempre me di cuenta que mi hijo quería vivir", comenzó contando Valentina, mamá de Bruno, a Diario La Provincia SJ.

Valentina y Adolfo junto al pequeño Bruno - Foto: Maxi Huyema.

El pasado 22 de diciembre se realizó la tradicional misa de Acción de Gracias y Belén Viviente en la Catedral, con presencia de autoridades de Gobierno, y sin dudas Bruno emocionó a todos con su paz, sus sonrisas y atención a todo lo que pasaba a su alrededor.

El bebé que nació con siete meses el pasado 18 de septiembre, fue puesto en el Pesebre y sus padres sintieron en ese acto la representación del nacimiento de Dios a través de su hijo. "Habíamos visto a otros bebés con muchas complicaciones, él sólo tuvo bajo peso, nunca tuvo problemas respiratorios, fue un gran milagro, le pedí tanto a Dios y él fue un milagro. En el Belén llorábamos porque sabíamos lo que era, el nacimiento del Niño Jesús se representó en nuestro hijo, el amor y la calma que nos trajo a la familia, nos unió más, nos aferramos más a Dios", aseguró su mamá.

Y agregó: "Que él estuviera en el pesebre fue por la promesa que le hice a Dios por su historia. Nosotros no sabíamos si era varón o mujer hasta los tres meses que nos dijeron y nunca pensamos el nombre hasta que me enteré de las complicaciones que me llevaron a tener un embarazo en reposo absoluto, era muy riesgoso, me lo dijeron muchas veces. Podía nacer antes y que el bebé tuviera complicaciones, hasta lo peor que se puede imaginar".

Sin embargo, pese a su nacimiento anticipado, Bruno llegó para marcar un antes y un después en sus papás y familia, provocando cientos de enseñanzas y mucho amor a través de su lucha y la de su mamá.

"Nuestro bebe fue un pedacito de polvo de estrellas soplados de la mano de Dios", expresaron sus padres, cargados de emoción por el pequeño.

La ceremonia estuvo protagonizada por el Ballet municipal "Sembrando Ilusiones", con la representación del Belén Viviente, que tuvo intervención en momentos claves. El relato de la llegada del Niño Jesús incluyó coreografías al ritmo del folclore y la actuación de los integrantes del Ballet, acompañados por los profesores a cargo. Desde el inicio de la celebración de la Eucaristía y del Pesebre, los presentes contaron con la intervención una intérprete de Lengua de Señas.