Farmacéuticos sanjuaninos: "Desregulación de venta de medicamentos bajará calidad si no hay control"

viernes, 22 de diciembre de 2023 12:59

Los farmacéuticos sanjuaninos expresaron su preocupación por la medida anunciada por el presidente Javier Milei, que permite la venta de medicamentos de venta libre en comercios no farmacéuticos.

El presidente de la Cámara de Farmacéuticos de San Juan, Carlos Otto, dijo en diálogo con radio Sarmiento, que la medida "abre puertas complejas a la venta de medicamentos en cualquier lugar".

"Creemos que el control del farmacéutico es esencial y sobre las adicciones que se generan", destacó. Otto también señaló que la medida podría generar falsificaciones y falta de control sanitario.

"Hay algo que está bien pero otro muy malo", dijo. "Mientras la provincia no se expida nosotros no tenemos qué hacer, porque en lo que es Salud no es aplicable el DNU".

Por último, Otto sostuvo que la medida "no sólo va a bajar el precio, también va a bajar la calidad si no hay regulación y trazabilidad".