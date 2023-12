Propietarios de camiones de San Juan aseguraron que "bajó bastante el trabajo" y están a un 70%

miércoles, 20 de diciembre de 2023 09:13

"Ha bajado bastante el trabajo". Con esas palabras, Miguel Ruiz, miembro de la Unión Propietarios de Camiones aseguró que la mano de obra bajó en el último año y que la situación que atraviesan es bastante compleja y delicada.

"Hay empresas que están a un 60% o 70%. Ha bajado bastante el trabajo. Desde hace un año venimos teniendo pérdida de trabajo por competencia desleal y que sorprende. El trabajo bajó bastante", explicó el propietario en Estación Claridad. Luego señaló que "en la provincia veníamos muy bien pero hace un año empezamos a venirnos para abajo".

Según lo explicando, el sector de camioneros hace, entre otras labores, la de paquetería y desde hace 30 años van al norte. En el contacto con otros colegas, advirtieron que bajó 20%. Este problema lo atribuyen a una "competencia desleal" que producen los camiones de afuera y eso lo definió como "un grave problema".

Ruiz explicó que en otras provincia hay cámaras que registran los movimientos y "el que tiene prioridad es el camión local". Pero no ocurre eso en San Juan. "Acá cualquiera entra y carga. Por ahí pasa que acá no se respeta eso, no se toma en cuenta. Por un peso venga el que sigue", subrayó destacando que los que vienen de Mendoza "son mucho más grandes" y avanzan en la provincia.

Por otro lado, otro problema que advierte el sector es el parque automotor. En la provincia es "muy bueno" porque "hace 10 años se renovó totalmente" pero el problema radica en que desde hace dos años no pueden seguir renovando por las limitaciones del mercado.

"Hace uno o dos años se notó el receso, que ha parado un poco. A la vez las empresas vendedoras de vehículos, un poco por los plazos que tienen y las trabas que les ponían, se complica", aseguró detallando que cuando el propietario quiere comprar un camión, el pago es en dólares y se debe depositar en el banco de la empresa automotriz. Eso "hace cada vez más difíciles" porque además la entrega del rodado se demora entre 7 meses y un año.

"Tenemos un grave problema que si cobramos en moneda nacional, por qué tenemos que pagar todo en dólar. El que va a chile lo nota menos pero nosotros que hacemos la carga nacional lo notamos bastante", lamentó destacando que en el caso de ellos, el flete es lo que más costó subir. Ha subido 67% en combustible y en total 114%, desde agosto a la fecha.