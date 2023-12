Aires acondicionados: los precios en San Juan superan los $400 mil y la gente ya elige ventiladores

sábado, 2 de diciembre de 2023 22:03

Se aproxima una de las temporadas más agobiantes en San Juan, como es el verano. En la previa a lo que denominan “temporada alta”, muchos sanjuaninos comenzaron a buscar precios de aires acondicionados y ventilación. En este escenario, referentes en el rubro destacaron que registraron numerosas consultas. Sin embargo, remarcaron que las ventas no superaron al 2022 y están expectantes con lo que sucederá en los próximos meses.

Filomena Mendoza de San Francisco resaltó a Diario La Provincia SJ: “el escenario de este año está marcada por la situación difícil. Sí notamos este verano que nos está costando más, pero brindamos el crédito de la casa, con el DNI, y otras facilidades de pago. La gente puede llegar a realizar una compra mixta, algo en efectivo y crédito de la casa, o tarjeta. Sí estamos teniendo la misma venta del 2022, no más que el año anterior, pero sí estamos vendiendo lo mismo”.

Y agregó que notaron que los sanjuaninos se adelantaron a comprar para congelar las tarifas. “En septiembre ya estaban consultando precios, en esta temporada se adelantaron a comprar. Teniendo en cuenta a la temporada anterior estamos igual”, subrayó.

La joven sumó que están implementando planes especiales de financiación para que puedan acceder al aire acondicionado. “La demanda del cliente tiene que ver con las frigorías y el stock disponible, no manejamos precios distintos dependiendo la marca. Sí hemos notado mucha solicitud para los aires de ventana”, comentó. Y agregó que hace varias semanas que comenzaron a registrar numerosas ventas puntualmente de ventiladores. Además, contó que la venta esta pareja tanto de aires y ventiladores.

Actualmente, el costo de un aire acondicionado de ventana ronda los $490.000, el Split oscila el mismo valor. El ventilador, dependiendo las pulgadas, oscila los $45.000 (18 pulgadas).

Por último, subrayó: “con la inestabilidad del dólar dependemos de que los proveedores quieran o no vendernos. Pero realizamos las compras con tiempo, estamos stockeados para la temporada”.

Por su parte, Lucas Noé, de Noé Equipamientos contó: “en lo que es consultas hay muchas, pero nos encontramos con el problema del cambio de gobierno. Lo que está fallando por ahí son un poco las marcas. Estamos registrando bastantes subas”.

Luego, sumó que en el 2022 era más accesible comprar un aire acondicionado, ahora el 90% de consultas predominan por el aire más chico, de 2.250 frigorías. Un aire acondicionado supera los $600 mil de buena marca. También, subrayó que el costo de la instalación que supera los $30.000. Noé destacó que registraron numerosas consultas puntualmente de ventiladores, y se concretaron importantes ventas.

Con respecto a los precios, están registrando subas del 15% mensuales. "Desde el balotaje hasta la actualidad hubo mucha especulación de parte de las marcas, que inclusive no quieren vender hasta que haya mayor claridad. Eso nos complica mucho, la realidad es que la gran mayoría de las ventas están complicadas. Las fábricas no quieren vender porque no hay certeza con los precios”, aclar.

Por otro lado, detalló que hay marcas de ventilación que ronda los $35.000 y hay otros en $50.000. “Está muy raro, diría que esto no lo recuerdo haber pasado antes”, comentó y agregó: “Las subas están puntualmente en lo que es aire y ventilación”. El hombre contó que están vendiendo muchos ventiladores, puntualmente los turbos.

Por último, en cuanto a los medios de pago más demandado comentó que los sanjuaninos están optando por tarjetas, tratando de ver si pueden usar el Ahora 12, y los créditos de la casa.