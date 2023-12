Las agencias de viajes de San Juan, en el dilema de congelar o no las tarifas de enero

martes, 19 de diciembre de 2023 09:57

Congelar o no las tarifas. Ése es el dilema que ahora atraviesan las agencias de turismo de San Juan, en un contexto de inflación que viene en escalada desde hace ya varios meses pero se acentuó la semana pasada. Desde la Cámara de Turismo de la provincia aseguró que muchas agencias decidieron aumentar la tarifa en el inicio de las ventas y ahora apostaron a no cambiar los valores.

"El análisis es claro lo que le pasa al sector de agencias de viajes es lo que le pasa a toda la economía. A todos los sectores les pasa lo mismo, que es la pérdida en cuanto a ventas. Hoy en mi empresa tenemos una caída del 50% en relación al año pasado, en cuanto a reservas", comenzó explicando Ariel Giménez en Estación Claridad.

Luego subrayó que se han tenido muchas situaciones que generaron el dilema en los propietarios de agencias sobre si congelar o no congelar los precios. "Se han venido manteniendo las tarifas. La hotelería y transporte no han movido su tarifa. Se anticiparon algunos prestadores de servicio que pensaban que podía ser la correcta y no se ha movido. En la costa los hoteleros saben que si suben la tarifa tendrán los hoteles con ocupación que no alcanza cubrir los costos. A veces menos es más", señaló Giménez.

Luego indicó que a veces conviene "tener más bajo para salir a cubrir los costos". "Es lo que hoy está pasando en todas las áreas de la actividad turística, lo mismo en transporte. Si hoy no ocupaste esa cama, mañana no la recuperás", aclaró.

Un paquete turístico a Necochea con transporte, 7 noches de alojamiento y media pensión y servicio de playa está hoy rondando los 340 mil pesos por persona mientras que un paquete turístico a Villa Gesell con transporte, 7 noches de alojamiento con desayuno está en 300 mil pesos por persona. Si sólo se quiere comprar un pasaje, el combo de transporte ida y vuelta en micro está alrededor de 130 mil pesos.