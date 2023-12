"Era mi fuente de trabajo": reventaron un kiosco en pleno centro y se llevaron todo

martes, 19 de diciembre de 2023 14:23

Un sentimiento de dolor y desesperación aborda por estas horas a Fabiana Cortéz, una sanjuanina que esta mañana llegó a su kiosco y se encontró con el peor panorama: alguien lo había destrozado para robar todo a su paso. El hecho ocurrió en avenida Libertador y Santiago del Estero, en Capital.

El kiosco se encuentra en la vereda de la escuela Normal Sarmiento. "A un año de haber nacido te matan", lanzó la mujer con la voz entrecortada y con lágrimas en sus ojos a medida que va mostrando lo que hicieron los ladrones. El cierre de metal fue palancado y los vidrios de los mostradores los destruyeron por completo.

"Aparentemente fue durante la noche o madrugada de hoy. Cuando los porteros vinieron a la escuela a las 6 de la mañana vieron la compuerta abierta y todo roto. Llamaron a los policías pero los efectivos llegaron recién a las 10 de la mañana cuando nosotros hicimos la denuncia", contó Fabiana a Diario La Provincia SJ.

El llamado de un proveedor fue el que alertó a Cortez de que los malvivientes habían roto el kiosco. Inmediatamente su marido tomó la bicicleta y pedaleó hasta el lugar. Mientras tanto ella llamaba a la policía y notificaba de lo ocurrido.

"Esta zona no tiene iluminación, por más luz que le ponga es un rincón. El kiosco mira para la vereda y la escuela hace una L con sus paredes. La gente viene a hacer pis porque la luz de la calle no llega acá", lamentó la mujer advirtiendo que eso generó el espacio ideal para que los ladrones hicieran su cometido.

Tras palancar la compuerta, rompieron las carameleras, se llevaron los cigarrillos, tabaco, galletas, una notebook Lenovo y un aparato SUBE. La computadora es lo que más lamenta la mujer porque allí había información del trabajo de su hija y de ella. "Estaba mi vida ahí, la usaba más yo que ella y el aparato de la SUBE lo terminé de pagar hace 3 noche. Se llevaron lo grande, lo caro, no el chiquillaje", explicó.

Hace un mes, Fabiana cambió el chapón que cubre el kiosco. Para ello se gastó 80 mil pesos para que se lo abriera en la forma tipo libro, con apertura para los costados. Ahora tiene que pensar en arreglar ese chapón más gastar en colocar la cobertura de vidrio para el mostrador y recuperar todos los productos robados.

"Ni siquiera se los costos de lo que se llevaron porque es mercadería que compré hace un mes. No tenía precio. Habíamos decidido no abrir desde el jueves porque los proveedores nos decían que no había precio. Esto significa un corte de pierna, de brazos, de manos, de todo. Soy emprendedora, ésta era mi fuente de trabajo. Soy jefa de hogar, son 2 años de mucho sacrificio", expresó destacando que ella no cobra plan social y todo lo que hace es sola y a pulmón.

"Ahora es volver a empezar. Cuesta y más con miedo, con dolor. No se si volver a arriesgarme. Cuando nos entregaron las llaves nos decían que era una zona oscura y era miedo tras miedo pero estuvimos porque somos gente de trabajo. Yo le decía a mi hija que Dios nos iba a cuidar", lamentó recordando que hace un año abrió con todas las expectativas y sueños porque en diciembre del 2022 recibió el expediente con la habilitación.

"Ahora estoy muy asustada y con muchos nervios. Tal vez mañana vengo y sigo con el mismo enojo pero hoy no tengo el capital para volver a empezar", finalizó pidiendo a la sociedad que si ven una publicación en las redes poniendo a la venta una notebook Lenovo o un aparato de la SUBE, no la compren y radiquen la denuncia en la la policía.

Quienes quieran ayudar pueden llamar al 2646047240 (sólo llamadas).