Comercio en San Juan: las expectativas están en las ventas de Navidad y se trabajará de corrido el sábado

martes, 19 de diciembre de 2023 10:47

El posible depósito del aguinaldo en los estatales en la previa del fin de semana ya genera muchas expectativas en los comerciantes sanjuaninos. Por eso apostarán a trabajar de corrido el sábado de 10 a 21 horas y el domingo durante la mañana, con excepción de los supermercados y shopping que llegarían a las 17 horas.

Laura Zinni, presidente del Centro Comercial de San Juan, destacó que ahora están poniendo el acento de que esta semana se de el consumo de otros rubros que son los regalos de Navidad y que son los que vienen demorados. Además indicó que en este escenario se ha entendido que "el ticket será menor" a años anteriores porque la gente quiere cuidar más el dinero y el poder adquisitivo ha bajado.

"Las compras de Navidad de los comerciantes se hicieron en noviembre y ahora se necesita vender todo lo que el comercio invirtió", señaló Zinni en AM1020 y subrayó: "la inversión salió de la propia espalda del comerciante. No hubo crédito de los bancos ni de los proveedores".

Precisamente por este contexto, los comerciantes ya preparan promociones y algunas alternativas de venta para incentivar al comprador y recuperar la curva que viene en caída desde largo tiempo. Por ello, se propuso desde esta cámara que se mantenga abierto lo que más se pueda para recuperar el terreno.

"El acuerdo es la necesidad del comercio a trabajar", confirmó subrayando que se calcula que el sábado podría ya estar depositado el aguinaldo y de la mano de éste "se trabajará a full" el fin de semana.

Zinni lamentó que la Billetera San Juan no haya sido la herramienta que todos esperaban y reconoció que "no ha llegado a ser competitiva, no ha llegado a penetrar en el comercio ni en los consumidores". "Los clientes no conocían lo que era, no llegó al conocimiento de qué es Billetera San Juan", apuntó reconociendo que "hubo estrategias" pero no fueron "convenientes" porque "el consumo estuvo direccionado a comida y bebida" que "lo ofrecían todo los días" pero no así con los otros rubros que eran ciertos días.