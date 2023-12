Alquileres en San Juan: inquilinos, entre la indefinición de ley y aumentos de hasta el 300%

martes, 19 de diciembre de 2023 08:53

Dos leyes en vigencia y la amenaza de las derogaciones llevaron a que el escenario que transitan hoy quienes van a alquilar sea de mucha incertidumbre e incluso preocupación. Desde la Asociación Civil de locatarios de San Juan, advirtieron que las indefiniciones están generando mucha incertidumbre que afecta a quienes hoy pueden alquilar.

"Todavía no terminamos de aplicar la nueva ley y ya se estamos hablando de derogación de esta ley. Todo esto genera una incertidumbre generalizada", comenzó expresando Victor Bazán, desde la asociación en radio Sarmiento, e indicó que se ve que de a poco se va moviendo la oferta por los dichos y medidas que se anunciaron de posible derogación de la última ley de alquiler aprobada.

"Esa mejora de oferta vemos que es inalcanzable y en moneda extranjera. Eso impacta en los inquilinos. Este tipo de decisiones puede causar un daño irreparable", lamentó Bazán quien subrayó que se tiene "una problemática difícil" porque quienes están bajo la ley anterior tienen que ahora renovar porque cumplieron los 3 años de contrato y se enfrentan a un escenario de aumentos de 130%, que igual sigue estando por debajo de la inflación.

Luego están los nuevos contratos que se firmaron hace unos meses pero todavía no sufrieron los aumentos porque son los índices ajustados al Procrear.

Finalmente están los nuevos contratos, "que son difíciles de aceptar" pero que ante la necesidad los inquilinos "aceptan con condiciones por fuera de la ley vigente porque la nueva ley no fue derogada". "El propietario dice no hay ley y hay que aceptar. El inquilino y propietario no están en igualdad de condiciones", señaló Bazán subrayando que "hoy es una incertidumbre diferente en cada uno" porque ni siquiera se sabe "cuántas casas hay en alquiler y cuánto se paga por cada una".

En todo este escenario, los aumentos del último año han rondado, en general para quien sale a buscar una vivienda para alquilar, en el orden del 200% y 300%. "En algunos casos aumentó mucho más y hay muchos contratos en dólares", finalizó Bazán.